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勞勃瑞福帥氣息影作　《老人與槍》門票限時抽！

App小組／活動報導

好萊塢傳奇男星勞勃瑞福帥氣息影之作電影《老人與槍》即將在台上映！故事根據真人真事改編，述說一位天賦異稟，練就高超越獄本領的大盜，在70歲那年，再次越獄成功後，遇到讓他傾心的女人，同時他著手策畫一連串的銀行搶案，並且與警探約翰展開鬥智鬥勇的追逐戰，《ETtoday新聞雲》將限時贈送免費電影票，場次為108年1月25日(五)1400，地點為高雄大遠百威秀影城，當天高雄市市長夫人李佳芬也會出席與大家一起看勞勃瑞福息影作喔！快下載app搶票~！

【贈票辦法】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）

◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「老人與槍 點我抽雙人電影票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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【贈票活動資訊】

◎活動時間：1月16日至1月20日23:00止。
◎得獎獎項：《老人與槍》門票2張。
一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
場次為108年1月25日(五)14:00 (不得更換或指定場次)
地點為高雄大遠百威秀影城
 ◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

▲▼好萊塢傳奇男星勞勃瑞福帥氣息影之作，演藝生涯完美總結！（圖／采昌國際多媒體　提供）

【電影介紹】

福瑞斯特塔克（勞勃瑞福飾演）是位天賦異稟的江洋大盜，從年少時代就頻繁進出監獄。在漫長的不法人生當中，他練就出一身高超的「越獄」本領，更創下18次越獄成功的輝煌紀錄！70歲那年，他再度從聖昆丁州立監獄逃獄成功，並率領「銀髮幫」策畫一連串銀行搶案。只見他西裝筆挺地進入銀行，不失優雅地對行員亮出手槍：「這是搶劫，我不會傷害你，所以不要讓我傷心。」接著，大把鈔票輕鬆入袋。他以前所未聞的紳士搶匪形象，打劫一家接著一家的銀行。某日，他邂逅了思想自由奔放的氣質熟女珠兒（西西史派克飾演），並對她一見傾心，便開始隱瞞自己的搶匪身份與珠兒展開交往。同時，職業倦怠的警探約翰（凱西艾佛列克飾演）也意外捲入福瑞斯特的搶案當中，甚至被激起鬥志，誓言要把這囂張的「銀髮幫」繩之以法。於是，兩人展開一場鬥智鬥勇的警匪追逐戰。

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關鍵字

App活動, App行銷, app支線, 老人與槍

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