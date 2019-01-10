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模仿王歐漢聲認證！8字訣一次上手「麥克傑克森月球漫步」笑爆

記者洪文／綜合報導

歐漢聲近年以幽默的主持功力走紅兩岸三地，過去常看到他在台灣綜藝節目大秀模仿功力，舉凡郭富城、張學友、杜德偉、周杰倫、豬哥亮、費玉清都能一秒變身，曾被綜藝天王吳宗憲稱為：「演藝圈橡皮臉」，但他在賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》挑戰電影男主角，開拍前就被導演要求必須收起綜藝魂，讓他大嘆：「不讓諧星搞笑，這絕對是《瘋狂電視台瘋電影》中最瘋狂的事！」

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲歐漢聲、林明禎《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

這次劉冠廷在電影  《瘋狂電視台瘋電影》模仿瑪麗蓮夢露、蔡康永等多種角色，其中最挑戰的就是辨識度極高的麥可傑克森，因為大家都知道歐漢聲（歐弟）很會模仿麥可，「要在他面前跳經典的月球漫步舞步，簡直是讓我羞恥度破表。」果然歐漢聲一看到麥可裝扮完成的劉冠廷立刻興奮起來，甚至親自拆解舞步，指點如何詮釋到位，讓劉冠廷壓力超大。

沒想到在拍攝「康熙走了」的電影橋段時，劉冠廷需要模仿麥可傑克森跳舞出場，讓在一旁的歐漢聲忍不住情緒高漲，不但跟著哼唱，甚至在換鏡位的空檔中，直接當起劉冠廷的舞蹈指導老師，歐漢聲說：「我是麥可的超粉！以前也常常在節目上面模仿麥可，但這次導演實在太屌了，竟然將麥可的舞蹈精髓濃縮「『定、動、步、理、叫、踢、轉、忙』這八個字來呈現！」 

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲劉冠廷《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

劉冠廷表示自己在讀本時就對這場戲感到很緊張，「大家對麥可都很熟悉，即使我演得只有一點點不像，也會馬上就被看出來，所以我找了許多參考影片，其中就有歐弟邊模仿麥可邊唱歌的影片，一想到要在歐弟旁邊模仿，就讓我壓力更大。」

當現場劉冠廷演出後，歐漢聲馬上大力讚聲：「我已經好久沒看到這麼認真、有才華的人了！看他表演時我完全變成粉絲了！」；而一直在鏡頭後觀賞的林明禎則是頻頻笑場，林明禎笑說：「我不想影響他們演戲，可是難得看到一本正經的劉冠廷在定動定動的跳舞，這已經不是捏大腿就可以止笑的啦！忍到我都想咬舌自盡了！」
 
 《瘋狂電視台瘋電影》描述向來以利為出發的「瘋狂電視台」總經理羅總（納豆飾），與流氓土豪David哥(顏正國飾)暗中勾結，無所不用其極地搞垮電視台收視率後，再以賤價將電視台的經營權賣給David哥獲利。電視節目做一檔、倒一檔的製作人小葉（歐漢聲飾）在不知情的狀況下被羅總升任「瘋狂電視台」節目總監。對於做節目有無限熱情的小葉，和熱愛表演的好搭檔阿比(劉冠廷飾)、以及來自馬來西亞有追星夢的少女Diva （林明禎飾），三人在完全沒有資金、沒有人力的情況下卻製作出各種瘋狂的節目，意外引起了收視熱潮與討論，眼看計劃即將失敗的羅總，這時竟下令將三人裁員！？失去人生舞台的三人，此時看到瘋狂電視台正在徵選「超級製作人」，以為有了再度重返電視台的機會，沒想到卻將面臨一場出乎意外的危機風暴。

《瘋狂電視台瘋電影》將於2月1日農曆春節全台上映。

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瘋狂電視台瘋電影, 歐漢聲, 劉冠廷

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