雷／北川景子《房仲女王大逆襲》飄BL味！　松田翔太「迷離電眼」千葉雄大羞暈啦

▲《房仲女王大逆襲》隔2年播出續集收視再飆高。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星北川景子2016年主演《房仲女王》收視大好，2019年再推續集《房仲女王大逆襲》，10日公布首集收視12.7%，是電視台該時段2年來的新高。她在劇中以獨特的手段賣出房子，續集更大下猛藥，找來松田翔太和千葉雄大配成男男CP，兩人曖昧互動讓日網陷入暴動！

▲北川景子特殊表情「GO」掀起全民模仿潮。（圖／翻攝自推特）

****以下有第一集雷，請斟酌閱讀****

北川景子扮演超強房仲員「三軒屋萬智」，招牌台詞便是「沒有我賣不出去的房子」，使喚部下動起來更有特殊表情喊「GO」，成為全民模仿動作。她在故事中和仲村徹扮演的課長結婚，升格人妻還是喊老公「課長」，首集開頭就放閃，大白天就約老公「上床吧GO！」還說「關起窗簾就是晚上」，雖然賣房忙到不見蹤影，首集最後再用耿直表情告白：「課長在的地方就是我的家，所以我一定會回家的！」當場擊中另一半的心。

除了男女主角另類放閃。千葉雄大扮演人氣房仲員，憑著可愛臉蛋擄獲不少女客戶，正當生氣業績被北川景子搶走，邂逅了同是房仲員的松田翔太。他被對方的魅力默默電到，還有拉手、偷聞對方手帕等曖昧舉動，引起觀眾好奇「這是BL嗎？」官網人物關係圖更在兩人關係畫箭頭「尊敬還是愛？」令網友激動截圖「是誰安排這2人同框的？天才啊」、「關係圖的箭頭我足足看了5次」、「神啊！謝謝您」、「打開新的一扇門了」、「夢幻組合！」

▲松田翔太加入演出，放電對象是千葉雄大。（圖／翻攝自推特）

▲千葉雄大偷聞松田翔太手帕。（圖／翻攝自推特）



▲松田翔太輕抬千葉雄大下巴。（圖／翻攝自推特）



▲千葉雄大害羞表情，也讓日網激動啦。（圖／翻攝自推特）



《房仲女王大逆襲》BL橋段掀起日網熱烈討論，同時也讓人想到2018年夯劇《大叔的愛》。事實上，《大叔的愛》劇中職場也是房仲公司「天空不動產」，《房仲女王》則是「TEKO不動產」，兩者日文發音極為相似，現在又加上BL設定，讓網友大呼期待度加倍。

▲《房仲女王大逆襲》人物關係圖，千葉雄大箭頭對著松田翔太「是戀情？」（圖／翻攝自推特）