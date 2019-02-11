三上悠亞是「真KPOP粉」無誤　看一眼秒認出BTS名言

文／蕭采薇

第一時間聽到「日本國民AV女優」三上悠亞與松田美子、櫻萌子，要組成女團「HONEY POPCORN」在南韓出道時，必須承認，我也帶著「這群人是來玩玩的嗎？」的心態觀望。直到真的見到本人，專訪結束後，三上悠亞看著我筆電上的貼紙，突然喊出聲時，我才真正相信她的「喜歡KPOP」不單純是人設。

▲三上悠亞曾當過五年偶像，去年以女團「Honey Popcorn」在南韓出道。（圖／記者李毓康攝）

不是第一次訪問AV女優，但這次三上悠亞是以KPOP偶像身份受訪，記者魂不免好奇：「這葫蘆裡到底賣什麼藥？」面對面坐下後，三上悠亞看著我拿出筆電，殼上有著幾張貼紙寫著「Beyond The Scene」、「Team Work Makes the Dream Work」時。這一般人絕對參不透，認為就是一般的標語時，三上悠亞卻突然「喔！」了一聲，然後問說：「這個是BTS（防彈少年團）沒錯吧？」

▲三上悠亞靠兩張貼紙，秒認出韓團名言。（圖／記者李毓康攝）

沒有團名露出、沒有團隊LOGO，要了解夠深的鐵粉才知道，這兩句話正是出自防彈少年團的語錄，以及他們為團名的重新定義。這下有點意思，一直聽說日本不管是偶像，還是AV女優都存在「人格設定」，對於三上悠亞口口聲聲說「喜歡KPOP」，我一直到這刻才真正相信。

訪問結束後我們以KPOP粉絲的身份聊了起來，才發現三上悠亞不只是路人粉，還是會加入各團體粉絲俱樂部的鐵粉。她還笑說，自己加入了TWICE的日本FAN CLUB，「希望能抽到演唱會的票，真的很想看一次。」

▲三上悠亞很喜歡女團TWICE，尤其是成員SANA（右四）。（圖／翻攝自推特）

曾經當過五年偶像，又帶著「日本國民AV女優」這樣的稱號，再次於南韓出道，說起來三上悠亞還是這些KPOP偶像歌手們的同業，也似乎能了解他們的心情。若是和AV女優的工作比較，三上悠亞說：「真的沒辦法說哪個比較難。當偶像時，要告訴自己『我就是愛豆』，要維持形象、狀態，這其實是非常困難的地方。」至於女優則是要在當下身體去表達所有情緒。「完完全全不一樣，但各自有難和辛苦的地方。」

▲三上悠亞曾COVER「小野馬」泫雅的性感舞蹈。（圖／記者季相儒攝）

至於「偶像不能戀愛」的潛規則，三上悠亞笑說：「我以前也有很喜歡的一個女偶像，但其實『偶像』就是大家的，當知道她有男友的時候，我真的很SHOCK！」不是大度的說著「偶像是人也需要戀愛啊！」從三上悠亞對「偶像戀愛」這件事的反應看來，賓果！再次認證妳是真粉絲無誤！

▲三上悠亞。（圖／記者李毓康攝）

▲三上悠亞。（圖／記者李毓康攝）