《水行俠》IMAX 3D觀後感：成功在特效，缺失也在特效

▲《水行俠》。（圖／《水行俠》劇照，以下皆同）



文／影癮作動－深呼吸的電影空間

DC與華納在歷經了無數個口碑失敗票房也不盡人意的超級英雄電影後(唯一成功的只有神力女超人)，好不容易請出了因厲陰宅宇宙系列長期與自家合作的溫子仁導演出手來拯救這塊早已殘破不堪的招牌，而這次的成果雖然不是完美，但溫導很顯然的知道觀眾愛看什麼，將故事簡單化與特效極大化的結果，交出了一部娛樂效果十足劇情上則中規中矩的作品。

故事敘述亞瑟庫瑞這位人類與亞特蘭提斯人混血的後裔，他的母親亞特蘭提斯女王深信他將來一定能為海平面上下帶來和平與共榮。在大臣武爾科的幫助與教育下，亞瑟逐漸成為深海的守護者，暗中保護著人類與海底的亞特蘭提斯人民，戮力讓雙方不起衝突，他卻不知道生命中有更深一層的使命在等待著他。

另一方面，與亞瑟同母異父的弟弟：歐姆國王一心想要征服陸地上的人類，蓄意挑起海底人對地表人類的仇恨，藉以集合所有的力量揮軍攻向人類。為了阻止這場災難，亞瑟必須在梅拉的幫助下短時間內找到傳說中的三叉戟，以超越七海國王之姿，成為維護世界和平的英雄，只是這趟尋找三叉戟的旅程將會比他想像中還要兇險許多…。

當初水行俠的劇本華納是請威爾比爾與寇特約翰斯塔德各寫一份，最後比爾的劇本被採用後陸續再由溫導與其他參與過的編劇後續改寫而成為現在的成品，本部的故事其實很簡單，其實就是個兄弟鬩牆的家庭親情劇，最後哥哥承擔了屬於他的責任並接下了王位；筆者必須要說在這部超英片身上看到了非常多電影的影子，首先光劇情部分就已經很有漫威電影黑豹的既視感(當然並不完全一樣但都是兄弟鬩牆的故事)。

再來它在海底的場景及人物造型都不禁令人想起了阿凡達(尤其是色調部分)，中段搭乘快艇逃離亞特蘭提斯時的畫面及配樂頗有索爾3的電玩感，而在最後片尾大戰時的運鏡畫面也讓筆者想起了復仇者聯盟1中最後的大戰，當然一定少不了溫導電影中必備的家庭親情元素，可說集結了漫威電影與其他科幻電影裡的大成，娛樂效果也是血脈賁張令人大呼過癮，在娛樂性這塊筆者認為是無庸置疑的優秀。

可惜回到一開頭筆者說過的，這部電影成也特效敗也特效，他的特效絕對是DC超級英雄電影到目前為止最強的一部，甚至也少有漫威電影能與之比美，但就是因為強過頭的特效將原本就已經簡單平凡的故事又更掩蓋過去，使得觀眾感受各個角色間的情感互動相對削弱許多。

不過筆者最不喜歡的一點是溫導將他以往在拍恐怖片時那套jump scary搬過來用，如果只使用個一兩次用的好倒也無傷大雅，但溫導根本是變本加厲整部片下來使用了至少六七次，每次只要有大場面前就會故意硬塞個突如其來的爆裂畫面或是音效來讓觀眾知道，說老實話這非常的畫蛇添足而且令人覺得非常粗暴，而且從頭開始就一直不斷地強調大場面與動作場景，一路下來到最後的大戰其實也令觀眾覺得稍嫌疲乏麻痺而沒有更多的驚喜感。

演員方面傑森摩莫亞詮釋水行俠這個粗曠又單細胞的角色還算稱職，那種不正經又狂野的幽默感，以及一些反差萌的片段都有發揮他的個人魅力，但也就僅止於此，電影有意要讓他表達身不由己跟沒得選擇的無奈，但很可惜的觀眾幾乎是無法感同身受，從頭到尾這角色完全就是人家要他做什麼他就做什麼，似乎沒有太多掙扎跟猶豫，安柏赫德的梅拉大概是她從影以來戲分最多也最突出的角色，雖然她之前跟強叔的負面新聞演很大讓人感覺她很假，但這次梅拉這個角色她表現的還算不錯也有望成為她職業生涯的轉捩點。

不過這部片的配角卻相當搶眼，首推當然是影后妮可基嫚，即使戲分不多還集中在開頭與片尾，但溫導給足了篇幅描述她對湯姆與亞瑟這對父子的愛還是頗動人的，而頭號反派派翠克威爾森長期跟溫導合作，兩人早已有一定默契，這次詮釋起被野心與慾望所吞噬的歐姆國王也滿有說服力，另一個反派黑蝠鱝就比較可惜，這角色的出現感覺就只是因為需要多一個反派而被刻畫出來，也沒有什麼表現空間，其他如威廉達佛或是杜夫朗格林也都因為角色關係並沒有太大的發揮空間，也流於像是功能型角色並未給人留下太深刻印象。

總結以上筆者會將水行俠定義為娛樂效果優秀的超級英雄電影，但離真正劇情特效兼優的水準還有一段差距，如果這次溫導不是太著重在特效上甚至有點走火入魔(同樣的問題也發生在他導的玩命關頭7身上)，相信這次水行俠的口碑將會更好成果也會更棒，不過如果想看完全有別於之前DC風格的電影，這部肯定能夠滿足你，而他的敘事雖然不是完美但相信喜愛看特效的台灣觀眾本片特效絕對會令你瞠目結舌。

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