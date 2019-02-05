《葉問外傳：張天志》：功夫從來都不是用來揚名天下的

▲《葉問外傳：張天志》。（圖／《葉問外傳：張天志》劇照，以下皆同）



文／影癮作動－深呼吸的電影空間

由於葉問系列的成功，電影公司於是乎把腦筋動到了其他人物如張天志身上，這部外傳找來了知名武術指導袁和平來當導演，並且由近幾年當紅的武打明星張晉來主演，另外幾個知名的動作巨星楊紫瓊、釋彥能、東尼賈、巴提斯塔都有參與演出，再加上柳岩、周秀娜、鄭嘉穎、譚耀文也在演員名單內，卡司陣容可說頗為堅強。

故事敘述張天志敗給葉問後，只想低調度日，帶著兒子經營一家雜貨小鋪子，出手相助一名女子，卻因此得罪黑社會頭目君姐的弟弟傑少，遭到追殺，甚至連小店鋪都被燒個精光，張天志為保護兒子負傷，被酒吧街的老闆虎哥所救，原來他當日救下的女子為老闆的妹妹，他們收留張天志和兒子在此地落腳，更讓他逐漸找回對武術的信心。但當地的洋警司視拒絕販毒的酒吧街眾人為眼中釘，深感他們擋住財路，想除之而後快，決定佈下陷阱，誣陷酒吧街老闆，張天志是否能擊退外武，救回好友，並維護武術及民族尊嚴？

其實眾所皆知，袁和平一向不是劇情流的導演，由他親自當導演的蘇乞兒（趙文卓版本）或是《臥虎藏龍2》等等，劇情都非常薄弱，較著重在武打上，這次的張天志也不例外，但劇情倒是沒有如筆者想像中的糟，基本上整體的段落算是節奏分明，情感部分雖然沒有特別突出倒也中規中矩，算是有超出筆者期待，而武打部分一如想像中的編排非常用心，除了其中一段，在廣告招牌上打鬥完全浮誇與不合理以外，不管是張晉與楊紫瓊，或是巴提斯塔的對打，都能看出袁和平深厚的武術指導功力，過招的武打場面都能讓觀眾看得血脈賁張，大呼過癮。

自從《一代宗師》受到矚目開始，張晉這幾年可說是炙手可熱的武術明星，從《葉問3》、《殺破狼2》、《狂獸》，甚至到《環太平洋2》，都能看到他的身影，但他似乎一直都稱不上能挑票房大樑的男星，不過這次張天志可以看出他為這部片下的功夫，不但再度展露精彩的身手，在情感詮釋上也比往常來的令人印象深刻，楊紫瓊戲份雖少，但氣場之強大還是不容忽視，與張晉的對手武打戲精彩度也相當高，巴提斯塔的那股壓倒性力量也令人感受到強大的威脅性，全片唯一比較可惜的大概就是東尼賈，比較偏向功能性角色，打得也不夠過癮，最後退場更是令人覺得有點莫名，不知所云。

而扣除掉非常潦草的收尾，本片整體而言是及格的武術電影，雖然與葉偉信與甄子丹合作的電影相比，水準還有一段差距，但可以感受到這次袁和平在劇情上有稍微下工夫的誠意，而張晉的精彩身手其實已經不下於甄子丹，喜歡武打電影的觀眾絕對不要錯過本片的精采武打場面，相信肯定不會令你失望。

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