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張彬彬「磁性原音」撩林依晨！　網聽真聲爽炸：心臟控制不住了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星張彬彬演出新戲《小女花不棄》，搭檔「零負評女神」林依晨，全新CP令眾人眼睛一亮。他是楊冪旗下藝人，出道以來拍過不少夯劇，包括《微微一笑很傾城》、《三生三世十里桃花》，新戲首播CP感備受考驗，此外觀眾還發現了一大亮點，被網友大讚帥炸了！

▲張彬彬、林依晨11歲差CP《小女花不棄》，霸道演技這次失效了。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

▲張彬彬、林依晨11歲差CP《小女花不棄》，霸道演技這次失效了。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

張彬彬在《小女花不棄》扮演世子「陳煜」，另一個面貌是行俠仗義的「蓮衣客」，和林依晨扮演的孤女「花不棄」不打不相識，漸漸傾心。他過去形象高冷，甚至是霸道帝王，例如《三生三世》的翼君「離鏡」、《秦時麗人》的秦始皇，時而負心時而霸道，散發「壞男人」魅力，不過這次配上大11歲的林伊晨，除了女神凍齡沒有「姐弟戀」的視覺，更因為女主角機靈活潑的喜感演出，男主角顯得憨厚帶暖，給觀眾不同的CP印象。

▲張彬彬、林依晨11歲差CP《小女花不棄》，霸道演技這次失效了。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

▲張彬彬戲裡扮演世子，又是行俠仗義的「蓮衣客」。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

除此之外，張彬彬因《微微一笑很傾城》的「KO學長」爆紅，時裝劇聲音是現場收錄，加上《三生三世》是親自配音，低沉嗓音給觀眾留下深刻印象。他後來在《秦時麗人明月心》、《烈火如歌》皆是配音，終於到了《花不棄》以原音演出，讓網友興奮回應：「還好沒有配音，原音太好聽了」、「很好聽、好親切，很有真實感」、「心臟控制不住了」、「林依晨和張彬彬都是原音配音，真好」，雖然是相差11歲的CP，開播初期已經先博得聲控粉好感。

▲張彬彬、林依晨11歲差CP《小女花不棄》，霸道演技這次失效了。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

▲網友發現張彬彬原音演出，激動說：「心臟控制不住了！」（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

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小女花不棄.張彬彬, 林依晨

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