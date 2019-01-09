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羅文裕：女兒是地表最強小三！　累了親又抱..疲憊秒消失

記者盧薇淩／台北報導

金曲客語歌王羅文裕耗時2年完成國語專輯《社會大學》，更把這張專輯當成給自己出道滿20年的禮物，已有一個2歲女兒的羅文裕，坦言女兒是他創作新專輯的過程中的「維他命」及「療癒劑」，他笑說：「人家說女兒是『地表最強小三』一點也沒錯，現在越來越能體會這種感覺！」

▲▼羅文裕笑說女兒是地表最強小三 。（圖／上行娛樂）

▲羅文裕笑說女兒是地表最強小三。（圖／上行娛樂）

《社會大學》是羅文裕睽違5年的全新國語專輯，無論是離鄉背井打拼的思鄉情懷，愛情心碎及甜美、手足親情、生活的無奈及百態、上班族小人物的心聲等種種題材，都成為新歌的創作靈感。他說：「有一次回家途中經過學校剛好看到學生下課，腦中浮現自己畢業踏出校門後，歷經許多人生課題，那些都是學校沒教的，因此想到『社會大學』，整張專輯的雛形及概念也由此而生。」

▲▼羅文裕笑說女兒是地表最強小三 。（圖／上行娛樂）

▲羅文裕新歌找荒山亮合作 。（圖／上行娛樂）

已有一個2歲女兒的羅文裕，坦言女兒常在創作過程給他靈感及啟發，同時也撫慰他的挫折及辛勞，笑說：「人家說女兒是『地表最強小三』一點也沒錯，現在越來越能體會這種感覺！因為女兒很貼心、很可愛又療癒，所以寫歌過程中感到累的時候，就會抱抱她、親親她，疲勞感就瞬間消失！」

專輯中《喜歡你的人》其實是唱給女兒聽的情歌，歌詞中「感冒的時候你是我的維他命，憂傷的時候你是我的療癒系」其實就是在講她。問還想再生第二胎嗎？羅文裕笑說：「趁著新專輯剛誕生，今年2019年的新希望再拚一下生個兒子，集個『好』字，我跟老婆也都做好第二胎的準備。」

羅文裕首波主打歌《鄉音》找來金曲台語歌王荒山亮合唱，融合國、台、客三種語言，這首帶有民謠搖滾編曲的歌曲充滿濃濃台灣味。回想兩人合唱的過程，羅文裕笑說意外的順利及和諧，兩人錄完音後來特別跑去附近的美式餐廳小酌慶功一下，羅文裕笑說：「連慶功都很『大叔』STYLE！我記得吃飯的餐廳剛好有吉他及小舞台，我們還即興上台去唱歌，覺得很有趣！」

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