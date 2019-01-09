潘瑋柏「上億身價」曝光！　爆娶空姐女友…曾暗示：40歲前結婚

▲潘瑋柏曾喊話「希望40歲前可以結婚」。



圖文／鏡週刊

潘瑋柏近年勤於耕耘對岸市場，除了真人秀，還有《中國有嘻哈》（第二季更名為《中國新說唱》），也推出新專輯，他2018年8月赴電台宣傳時，還抱假嬰兒猛炒當爸哏，宣稱希望40歲前可以結婚。

不過潘瑋柏商演邀約接不完，雖喊引退，但事業版圖跨足手機軟體設計、潮牌、餐飲及髮廊等副業，年收入估計破新台幣5億元。此外，他還擁有千萬超跑，收藏20多只名錶，最貴的一只錶要價5800萬元，被網友指戴著豪宅到處跑。

▲潘瑋柏近年多在對岸發展。



據傳，潘瑋柏在台北市擁有4棟房產，身家已超過10億元，難怪情場一路兜轉，直到傳出Luna懷孕，這位闊少終於才肯定了下來。他日前為世界巡迴演唱會台北小巨蛋站舉辦記者會，以唱跳歌手的身分站上兩岸天王地位。

▲潘瑋柏身家估已超過10億元。



學生時代曾是籃球校隊的潘瑋柏，如今把演藝事業比喻成運動員週期，興起了「不排除明年最後一年」的想法，暫時告別歌手生涯。

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