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被酒店妹搭訕！BCW做工、燒烤「出道前3工作」慘欠6位數卡債

記者盧薇淩／專訪

饒舌歌手BCW被環球音樂簽下後，推出新專輯《NO COMPLY》，不過在寫歌、做音樂之前，他在工地、燒烤店及潮牌服飾店工作，最慘時月領21K，還因此刷爆信用卡，當6位數卡債帳單寄回台東戶籍地，挨媽媽電話那頭的一頓罵，他才決心要做好音樂，至少得用自己的能耐養活自己。

▲▼饒舌歌手BCW專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲BCW曾在工地、燒烤店打工。（圖／記者季相儒攝）

BCW退伍後第一份工作在工地當拆除工人，一天現領1500元，一個月扣掉休假，月薪最多可領到42000元，這數字對剛出社會的他而言還不少，但當時卻像是「震撼教育」，還因為動作慢曾被前輩罵「如果怕髒你就回家」，不過他也苦撐了3年，才到燒烤店工作。

燒烤店工作上班時間從晚上6點至隔天早上6點，大夜班、吸油煙，加上長達12小時工作，BCW才上班1年多身體就亮紅燈，曾感冒一個月還沒康復，被醫生警告要多睡覺休息，又因休假日常人手不足，被老闆急call回店裡支援，雖一個月能賺進8萬，但他說：「真的超累，完全沒辦法休息。」夜班收拾鍋爐時，為求快速清洗，索性脫掉手套，雙手皮膚因此被清潔劑腐蝕破皮，那刻才驚覺付出的代價太大，辭職後在家躺了3個月，睡醒就去玩滑板，也開始玩音樂。

▲▼饒舌歌手BCW專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲BCW在燒烤店打工曾遇不少酒店小姐。（圖／記者季相儒攝）

在燒烤店工作雖累，但BCW也因此遇到不少特別故事。恰巧燒烤店位在林森北路，不少酒店小姐下班後，大半夜獨自一人去吃宵夜，BCW在服務烤肉過程中和她們聊天，席間談笑風生，他甚至會幽默逗樂那些「妹」：「有沒有男朋友？我可以當小的。」靠嘴甜擄獲不少忠實客人，到店裡指定要他幫忙烤肉，想起特別的經歷，BCW笑說：「她們素質都很好，不是大家想的那樣，我們就是單純聊聊天、逗她們開心。

 ▲▼饒舌歌手BCW專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲BCW欠下卡債6位數，生活一度出現問題。（圖／記者季相儒攝）

從燒烤店辭職後，BCW到潮牌選貨店工作，當時ATT FOR FUN剛開幕，假日人潮不多，但BCW卻拚下不錯業績。他自豪說：「我的話術不錯，客人只要進來，不會讓他空手而回。」雖然替店裡招攬不少生意，但老闆每月只給他2萬1千元，生活入不敷出，曾經欠卡債6位數，帳單寄到台東家中，媽媽發現後打來一頓罵，讓他下定決心靠音樂養活自己。

也在當時，BCW開始認識了饒舌圈朋友，包含玖壹壹健志及其他underground（地下）歌手，他們只要有演出就帶上BCW當暖場嘉賓，至今仍十分感激。而在好友幫助、自己的努力之下，他寫歌放到網路上，開始受到關注，隨後也被環球音樂簽下，展開了歌手路，回想曾是「打工仔」的自己，他感謝這段經歷，看到了不同的人、做了不同的事，這些故事也潛移默化地影響著他的創作，化為靈感的土壤。

▲▼饒舌歌手BCW專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲BCW曾是個做過各式各樣工作的打工仔。（圖／記者季相儒攝）

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