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BCW台東北上遭歧視！師課堂酸原住民亂小便、被同學嫌髒吐陰影

記者盧薇淩／台北報導

饒舌歌手BCW被環球音樂簽下後，推出新專輯《NO COMPLY》，出生在台東的他，10歲就跟著爸媽到台北，起初到大城市生活不習慣，他說：「剛來台北有點自閉，常常搬家，不太會主動交朋友。」而原住民身份對台北人而言相對少見，國小老師還曾在課堂上對著全班同學說：「看到原住民都隨地尿尿」，讓年幼的心靈相當受傷，那句話至今仍刻在腦裡。

▲▼饒舌歌手BCW專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲BCW小時候跟著爸媽從台東到台北生活。（圖／記者季相儒攝）

爸媽希望BCW接受城市有競爭力的教育，帶著年僅10歲的他北上，後來爸媽回台東工作，BCW繼續獨自留在台北打拚。剛開始到城市發展，頗不習慣，加上常搬家換學校，也不敢主動交朋友，而更讓他感受到「不一樣」的是，國小老師公然的種族歧視，甚至曾在全班同學面前說，「很多原住民都會隨地亂尿尿。」BCW聽了非常受傷，但年幼不懂何謂歧視，更不懂反抗，只感受到心裡的不舒服，「同學聽到老師這樣講，覺得原住民都好髒，那時候覺得老師是在針對我。」

長大後，BCW逐漸適應台北的環境，現在忙於工作，平均一個多月回台東一次，從台北搭高鐵到高雄，再轉搭南迴火車到台東，每次回家總要繞上四分之三個台灣，耗時又費力。但日前爸爸參選鄉里的鄉民代表，他特地回故鄉陪爸爸掃街、拜票，用行動表現對家人的支持，「盡量做到別讓他們覺得距離很遠。」台東人熱情，有不少孩子總跟隨著他要簽名，甚至跑到家中只為了看他一眼，讓BCW哭笑不得，「我回家簽名簽到3支麥克筆沒水！但有時回家只想好好陪家人。」

▲▼饒舌歌手BCW專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲BCW 2018年推出首張專輯。（圖／記者季相儒攝）

今年32歲，BCW去年才發行首張個人專輯，問起婚姻大事的規劃，他馬上說：「沒錢我不會結婚！」自認事業仍不穩定，至少要存滿200萬才會結婚，「我是比較實際的人，口袋有多少錢，做多少事。」現在單身的他，對於戀愛不強求，說起戀愛經驗，他說自己很幸運，「我總在發展不順遂時遇到很好的人。」以前的自己沒經濟能力，連出門約會都想省錢，但女友也想要他陪、做些一般情侶有的約會，「當時沒規劃、沒自信，連出去玩、吃飯都覺得浪費錢。」

▲▼饒舌歌手BCW專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲BCW曾度過生活困頓時，久了也影響到感情。（圖／記者季相儒攝）

久而久之，前女友受不了提分手，BCW也就放手，「連我自己都顧不好，要怎麼顧別人？我很幸運遇到很好的人，都沒有看不起我，只是因為我們的生活不協調。」爸媽會催婚、催生子嗎？BCW笑說：「我爸應該很不爽吧有時候會問我交女朋友沒。」不過，在他的人生排序中，重要程度依序是工作、家人、朋友，至於戀情，一切順其自然，肩上有環球音樂及粉絲的期待，只想把音樂做好，反而自己的戀愛沒這麼重要了。

▲▼饒舌歌手BCW專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲▼BCW目標存滿200萬才會結婚。（圖／記者季相儒攝）

▲▼饒舌歌手BCW專訪。（圖／記者季相儒攝）

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