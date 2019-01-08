趙岱新「白富美背景」被起底！　周興哲主播女友IG私照美到發亮

記者陳芊秀／綜合報導

三立美女主播趙岱新和小6歲的歌手周興哲爆出姐弟戀，近日公開認愛，感情進展受到外界關注。她的臉蛋被形容是林志玲和林依晨的綜合體，被封為「主播界林依晨」，更是從空姐轉戰新聞主播，再加上名醫老爸，家世被讚白富美。

▲趙岱新白富美背景曝光。（圖／翻攝自IG／趙岱新）

趙岱新在美國就讀加利福尼亞大學戴維斯分校，同時是世界著名的公立研究型大學，被視為「公立長春藤」名校。她在台灣念台北復臨美國學校時結識男友，一起到美國深造後，對未來沒有共識分手，畢業後先考空服員，而且一次就上，對於航空業的工作辛酸感同身受。

▲趙岱新爸爸是名醫，赴美念大學就讀名校。（圖／翻攝自IG／趙岱新）

▲趙岱新曾是空姐。（圖／翻攝自IG／趙岱新）

▲趙岱新從空姐轉戰主播檯。（圖／翻攝自IG／趙岱新）



周興哲認愛趙岱新時坦承，兩人自去年（2018）3月開始交往，且嘴甜說：「她是我遇過最單純的女生，easy going（隨和）、好相處，她很有氣質，在發亮。」其實兩人都有留美背景，相同出身距離急速拉近，姐弟戀轟動娛樂圈。

▲趙岱新被周興哲讚美到發亮。（圖／翻攝自IG／趙岱新）

▲趙岱新臉蛋甜美，還有魔鬼身材。（圖／翻攝自IG／趙岱新）





▲趙岱新泳裝照辣翻。（圖／翻攝自IG／趙岱新）

