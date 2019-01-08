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1分鐘影片認識2019年王大陸！合作蜜拉喬娃薇琪「懸掛直升機、撞整排汽車」

記者洪文／綜合報導

王大陸自從2015年《我的少女時代》爆紅之後，赴陸發展順利。他與《惡靈古堡》蜜拉喬娃維琪合作新片《素人特工》釋出首支預告，短短1分多鐘展現了多個華麗炫目的動作場面，多人懸掛直升機、極限跑酷、雙車漂移、甲殼蟲掀飛汽車等畫面應接不暇，最後他站在百米高空預備開跳的帥氣鏡頭，與往日已經完全不能相比。

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

《素人特工》描述極限運動家趙風（王大陸飾演），誤打誤撞闖入了一場國際犯罪交易，不得不跟隨國際特務（蜜拉喬娃維琪飾演）前往布達佩斯冒險辦案，又與廢柴刑警淼淼（張榕容飾演）、民間科學家丁山（許魏州飾演）組成一支素人特工小隊。

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

據悉，《素人特工》劇組橫跨了北京、香港、布達佩斯三地取景拍攝，打鬥、爆破、特效等高能場面的比例更出乎意料的高，都提升了許多拍攝難度。

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

為了應付大量的動作戲，「生化女戰神」蜜拉喬娃維琪也傳授了王大陸許多竅門，甚至偷偷告訴他《惡靈古堡》裡哪些瘋狂的動作其實是替身。兩人在電影裡「亦師亦友」的關係也延伸到現實，殺青後多次在彼此的社交軟體上曬交情，蜜拉喬娃維琪還稱王大陸是「少數能把她拖出房子的人」。

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

《素人特工》由袁錦麟自編自導，王大陸、蜜拉喬娃維琪、張榕容、許魏洲領銜主演，並由韓國頂尖特效團隊4th CREATIVE PARTY全程參與特效製作，特效鏡頭近1600個，是一部融合多國電影製作團隊、充滿無限想像力的動作大片。

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

▲▼王大陸《素人特工》劇照 。（圖／翻攝自預告）

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