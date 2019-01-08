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安海瑟薇罕見染金髮、大尺度裸身上陣！「設局謀殺老公」爆燒腦結局

記者洪文／綜合報導
 
奧斯卡票房巨星馬修麥康納、安海瑟薇合作《星際效應》之後，再度攜手搭檔演出懸疑驚悚片《驚濤佈局》（Serenity），並由《失控》、《鶼鰈情深》奧斯卡提名名導史蒂芬奈特自編自導，被認為是一部融合原創題材與燒腦佈局的驚悚片。兩人在片中有大尺度情慾戲，展露姣好的身材，堪稱近年來最大膽演出。

▲▼馬修麥康納、安海瑟薇《驚濤佈局》劇照。（圖／華聯提供）

▲《驚濤佈局》劇照。（圖／華聯提供，以下同）
  
《驚濤佈局》有著媲美《控制》般快節奏的緊張氣氛與逆轉發展，故事講述漁船船長（馬修麥康納 飾），低調藏身在加勒比海上的無名小島，他的身分與過去是個謎團，也沒人可以解釋他在小島上的目的與經歷，直到他的前妻（安海瑟薇 飾）循線找來，帶著一個謀殺現任多金丈夫的密謀提議，船長的真實身分和灰暗過去也逐步揭曉。

▲▼馬修麥康納、安海瑟薇《驚濤佈局》劇照。（圖／華聯提供）
 
安海瑟薇在《驚濤佈局》不僅罕見染了金髮，更與馬修麥康納有一場漁船上的大尺度情慾戲，女方秀出美背與曼妙曲線，令人血脈噴張，男方也不遑多讓大秀「肌」情，再現完美六塊肌線條，除了上半身全裸的精壯身形，更應劇情需求加碼露出讓粉絲垂涎的小屁屁，堪稱兩人近年來最大膽演出。

▲▼馬修麥康納、安海瑟薇《驚濤佈局》劇照。（圖／華聯提供）

《驚濤佈局》中文版海報8日曝光，一條血紅色河流劃開兩位主角，將兩人從中切割卻仍緊密連結，兩位主角眼帶玄機望向遠方模樣，也令影迷好奇遐想，究竟會是埋藏著什麼樣的懸疑線索。除了馬修麥康納、安海瑟薇，卡司陣容還包含《猩球崛起》傑森克拉克、《超人：鋼鐵英雄》《出軌》黛安蓮恩等共同飆戲。

《驚濤佈局》將於1月25日台灣、美國同步上映。
 

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驚濤佈局, 馬修麥康納, 安海瑟薇

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