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《炮仔聲》和陳冠霖爭李燕　李沛旭狂被問「是不是男主角」

記者李欣容／台北報導

李沛旭在三立八點檔《炮仔聲》中飾演李燕的前男友「劉大為」，去年剛參加完IFBB職業卡健美資格賽「男子健體」項目比賽，身上的著色劑都還沒退，隔天晚上就進組拍戲，不只粉絲驚訝，就連陳冠霖都問他為什麼會接下八點檔，李沛旭解釋：「為什麼不會？我是演員本位的人，出道這麼多年，台八是少數我還沒體驗過的劇種。」坦言自己的人生已過半，想把沒體驗過的都體驗一遍。

▲▼ 李沛旭《炮仔聲》 。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼李沛旭《炮仔聲》。（圖／翻攝自YouTube）

李沛旭在劇中拿不定璟宣、李燕之間的感情，和男主角陳冠霖在第一集就有精彩對手戲，無論爭執還是挽回都效果十足，讓不少觀眾以為他也是主角。李沛旭笑喊：「我只是客串、客串，連海報都沒拍！不要給人家騙，冠霖哥才是主角，我不是。」

▲▼ 李沛旭《炮仔聲》 。（圖／翻攝自YouTube）

李沛旭提到，剛比完健美比賽就進組拍戲，沒時間休息、補充營養，導致他比完賽後一周的狀態，比上台時更好，「我朋友看到我都說『天阿，你怎麼還在比賽狀態』。」李沛旭也只能無奈搖頭。

對於許多人好奇，他為什麼會接拍八點檔，他認為這就跟比健美比賽一樣，出道近20年，大大小小舞台都站過，但是以一個運動選手的身分上台，卻是全新的感受，「我從小就是讀書咖，又矮又瘦，國三就盲腸炎開刀，高三第一次腸沾黏開刀，我一直跟運動員這件事沒關係，但我上台就是...『哇，我是一個業餘的健美運動員』好滿足欸，我一直都在享受。」

▲▼ 李沛旭《炮仔聲》 。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭 Patrick Lee）

▲李沛旭第一次當運動員，內心澎湃。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭 Patrick Lee）

即便展現動作沒有做到完美，但李沛旭最吃香的地方是他熟悉舞台，「我不怕生，不怕當那個在上面被大家檢視的人，因為我很習慣，或許可以稍微彌補其他的不足。」

講起比賽過程，李沛旭臉上洋溢滿足的表情，但其實他的醫生是不建議他重訓的，因為人在出力的時候腸子會扭轉，他一聽馬上撇頭偷笑：「我根本就是瞞著他，這幾個月都不敢回診，不敢見到他，還有降體脂這件事，他也說我的器官需要脂肪才能正常運作。」這次備賽他也是降到正常人的最低點，約10%左右，但也因為他皮下脂肪少，在台上看起來只有8%。

▲▼ 李沛旭《炮仔聲》 。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭 Patrick Lee）

▲李沛旭挑戰四機作業的八點擋。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭 Patrick Lee）

李沛旭說：「我要把我以前曾經有機會，但錯過，或是還沒嘗試過的，都做做看，我在體驗我的人生，講起來很悲傷，我人生過一半了40歲了，我真的不知道我可以活多久，只能在有限生命內做發揮吧，不要等真的不能做了再來後悔。」

透露當初製作方找上他，他也是先給對方打預防針：「我說可是我台語很爛，結果他們說沒關係，你就說自然語（國台語混雜）就好。」身為專業演員，他仍以全台語演出，反應也相當不錯。不少粉絲也都留言給他：「為了你才看炮仔聲！」讓他很感動。

▲▼伊林尾牙-李沛旭。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沛旭。（圖／記者黃克翔攝）

而隨著比賽結束，工作也逐漸變多，李沛旭本來只想比一次，當一回運動選手過過癮，但有許多健身界好友都開始鼓吹他再參賽一次，李沛旭不敢輕易答應，只能先將手邊工作完成，未來若真的要比賽，他希望能空下4個月時間好好準備。

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