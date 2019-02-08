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《爸爸去哪兒》5童星近況！尹厚抽高、學霸成俊、智雅長大了

記者吳睿慈／綜合報導

親子節目正夯，尤以2013年韓版節目《爸爸！我們去哪裡？》率先掀起一股熱潮，爾後，大陸跟進製作《爸爸去哪兒》，節目雖然只播1年，但許多觀眾粉絲都相當好奇幾位小孩離開螢光幕的生活，接續被掀出宋鍾國女兒宋智雅以及尹敏洙兒子尹侯（尹厚）、李鐘赫兒子俊秀的近況照，宛如小大人的身高，令粉絲直呼「時間過好快」。

▲▼李俊秀、爸爸！我們去哪裡？、尹侯（尹厚）、成俊、金民國，、宋智雅。（圖／翻攝自IG、臉書、tvN、JTBC）

▲尹侯還是有著圓嘟嘟的臉頰，但個性成熟許多。（圖／翻攝自JTBC）

尹敏洙兒子尹侯，2013年出演節目時，年僅7歲，笑容天真無邪，又對爸爸體貼無比，廣受觀眾喜愛，有「國民兒子」之稱。他近年來雖少在螢光幕前亮相，但媽媽金敏芝常在Instagram無私分享他的近況，家裡來了新成員狗狗，他常會勤勞地幫狗狗洗澡，除了身高抽高外，與當年的「小尹侯」幾乎一模一樣，臉上的純真笑容沒變，同樣具有療癒感。

▲▼李俊秀、爸爸！我們去哪裡？、尹侯（尹厚）、成俊、金民國，、宋智雅。（圖／翻攝自IG、臉書、tvN、JTBC）

▲俊秀在結束節目後，與尹侯維持好兄弟情誼，不時會到家裡串門子。（圖／翻攝自IG）

李鐘赫兒子李俊秀，擁有傻裡傻氣的呆萌性格，成為觀眾眼裡的療癒小天使。爸爸偶爾上節目會談到他，某次，他因為不寫功課、跟不上進度，被補習班趕了出去，但他個性樂觀，反向老師表示：「請您好好跟媽媽說喔。」爸爸找他問清楚，他卻樂天回答：「沒關係，再找其他補習班不就好了。」討人喜愛的四次元個性幾乎沒變，令在場觀眾笑翻。

▲▼李俊秀、爸爸！我們去哪裡？、尹侯（尹厚）、成俊、金民國，、宋智雅。（圖／翻攝自IG、臉書、tvN、JTBC）

▲成俊變成學霸，數理、英文不得了。（圖／翻攝自tvN）

成東鎰兒子成俊，自幼養成讀書好習慣，節目裡，小孩忙著玩玩具，他則是抱著一本書安靜讀，因此有了「成書生」的封號。他有位嚴厲的爸爸，短短4年的時間，他也從當年沈穩、包容力強大的男孩，成長為同儕眼中的「學霸」，英文能力出眾、功課表現優秀，他2017年曾出演教育節目《改變課堂》，年僅11歲的他，流利地用英文與外國朋友交流，表現令人為之一亮。

▲▼李俊秀、爸爸！我們去哪裡？、尹侯（尹厚）、成俊、金民國，、宋智雅。（圖／翻攝自IG、臉書、tvN、JTBC）

▲金民國男大10變，個性變得外放許多。（圖／翻攝自臉書）

金成柱兒子金民國，現已是14歲的小大人，他近年雖少在電視上出現，卻自創了公開的臉書帳號，大方透露身份，大頭貼刻意P上粉紅色後製面具，他幾乎每天都會更新動態，過去還曾貼出2019年的目標，表示要交一個漂亮女朋友，比起以前還有點羞澀的他，看起來個性頑皮、外放許多。

▲▼李俊秀、爸爸！我們去哪裡？、尹侯（尹厚）、成俊、金民國，、宋智雅。（圖／翻攝自IG、臉書、tvN、JTBC）

▲宋智雅與當年的小女孩差別很多，因家庭關係，她一肩扛起照顧弟弟的責任，令媽媽欣慰。（圖／翻攝自tvN）

最後，宋鍾國的女兒宋智雅，因爸爸與媽媽後來離婚了，幾乎消失在螢光幕前，但她近期藉著實境秀《Leaving the Nest》，成長為懂事又貼心的小女孩。她雖坦言「爸爸不在，偶爾覺得冷清。」但她與爸爸的感情依舊緊密，天天與爸爸視訊通話，而她擔心媽媽一個人做家事辛苦，體貼表示，以後不打算出嫁，要陪媽媽一輩子，消失4年再度現身，也讓觀眾驚艷不已，心疼她經歷的一切，也稱讚她變成一位貼心女孩。

《爸爸！我們去哪裡？》雖已結束錄製4年之久，令鐵粉欣慰的是，節目散、情沒散，「三人幫」尹侯、李俊秀、成俊偶爾會約見面，其中，尹侯、李俊秀幾乎是半年見一次，這對好兄弟時常被媽媽曬出私下遊玩的近況照，又或者是勾肩搭背從便利商店走出來，4年以來聯繫沒斷過。

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