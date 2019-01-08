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SOD都是真的！日本女留學生「時間靜止」　台北市區被戳胸脫衣

記者蕭采薇／台北報導

日本知名AV品牌「Soft On Demand」（SOD）宣布進軍台灣，將推出全中文發音AV片，更邀來「最強新人」、有著「暗黑雞排妹」稱號的21歲女優本庄鈴來台宣傳。她為此片學習中文台詞，脫口就是「好舒服」。正在台灣留學的H奶AV女優橘瑪麗驚喜現身力挺，大玩經典「時間停止」橋段。

▲▼av女優 本庄鈴 出席 SOD進軍台灣官方新聞發佈會,橘瑪麗。（圖／記者湯興漢攝）

▲AV女優本庄鈴（左）出席SOD進軍台灣記者會，好友橘瑪麗（右）力挺。（圖／記者湯興漢攝）

這部「中文作品」主題是7女戰1男，網羅包括本庄鈴、橘瑪麗，以及觀眾們都相當熟悉的大槻響、波多野結衣等AV女優。橘瑪麗驚喜現身力挺好友，正在台灣留學的她用中文自我介紹：「對身為AV女優的我而言，這次的中文作品相當刺激，同時我也付出很多努力。因為這部作品決定來台灣學中文，一定要支持我喔。」

▲▼av女優 本庄鈴 出席 SOD進軍台灣官方新聞發佈會,橘瑪麗。（圖／記者湯興漢攝）

▲AV女優本庄鈴（左）出席SOD進軍台灣記者會，好友橘瑪麗（右）力挺。（圖／記者湯興漢攝）

SOD以各種令人意想不到的企劃聞名，因此鄉民界有句名言叫「SOD演的都是真的！」本庄鈴、橘瑪麗也現場重現「時間靜止」橋段。橘瑪麗被「時間靜止」後，任本庄鈴戳胸又摸胸，更把外頭小可愛脫掉露出傲人H奶。當「時間靜止」結束後，橘瑪麗大喊：「怎麽把我衣服脫掉了！」相當入戲。

▲▼av女優 本庄鈴 出席 SOD進軍台灣官方新聞發佈會,橘瑪麗。（圖／記者湯興漢攝）

▲重現「時間靜止」橋段，本庄鈴（左）對橘瑪麗（右）戳胸、脫衣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼av女優 本庄鈴 出席 SOD進軍台灣官方新聞發佈會,橘瑪麗。（圖／記者湯興漢攝）

▲重現「時間靜止」橋段，本庄鈴（左）對橘瑪麗（右）戳胸、脫衣。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字

SOD, 本庄鈴, 橘瑪麗, 波多野結衣, 大槻響

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