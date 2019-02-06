當年聊跑趴，現在聊當爸媽！　《大學生》人夫人妻總盤點

記者方良鈺／綜合報導

《大學生了沒》是從2007年開播，專為大學生族群所設計的節目，由陶晶瑩、阿Ken、納豆主持，每集會邀請16位來自不同大學、不同科系的學生來分享經驗，貼近民心的節目內容深受觀眾喜愛。

雖然在2016年正式收官，但9年來捧紅許多班底大學生，有些人從節目「畢業」後繼續進軍演藝圈，也有人選擇回歸平凡生活，甚至很多已經升格人夫人妻了呢！

熊寶＆菜菜

就讀台大機械系的熊寶與就讀銘傳大學會計系的菜菜自節目畢業後相戀，交往3、4年後，2013年在美國登記結婚，隔年回台補辦婚宴。他們身為頭幾對結婚的「大學生班對」，眾多班底都出席喜宴，場面猶如大學生開同學會。

▲熊寶與菜菜結婚現場。（圖／翻攝自臉書／陳艾琳）

大亨＆埃華

大亨與埃華同為第一代成員，但當時2人並未來電，後來男方積極追求，終於擄獲女方歡心。2015年5月7日為慶祝節目開播2000集，初代大學生們「回娘家」錄影，大亨便在「同學們」面前向埃華求婚成功，隔年7月兩人就宣布懷孕喜訊，現在過著一家三口幸福生活。

▲大亨與埃華。（圖／翻攝自臉書／Chen-An Lin 大亨）

林舒語

林舒語當年在節目以「黎兒」為藝名，後來演出台劇《我的自由年代》闖出知名度，正值事業起飛之際，2015年初卻宣布與當時的圈外男友閃婚，並在半年後生下一子。她後來就在其他節目透露，當時大約是交往5個月左右懷孕， 那時候小倆口都嚇壞了，冷靜討論後便決定把小生命生下來，並共組家庭，成為夫妻後感情穩定，在2018年10月又懷上第二胎。

▲林舒語當年與老公閃婚，現在還是很恩愛。（圖／翻攝自臉書／林舒語-粉絲專頁）

杜拜

杜拜是當年節目中的女神系大學生之一，她的丈夫高天麟是前SBL球星 ，兩人在2016年1月31日結婚。她透露，原本自己是對方的球迷，後來男方主動加了她臉書，在網路上聊天一陣子後正式交往，考上空姐的她，即使中間兩人面臨分隔兩地，感情仍穩定如初，最後順利步入禮堂，同年10月生下一女。

▲杜拜一家三口。（圖／翻攝自IG／yihanhelen）

唐葳

擁有甜美外表、火辣身材的唐葳，招牌的甜美笑容更讓她成為網拍的御用模特，也是眾多網友心中的女神級人物。她在2016年初開心宣布自己在巴黎被男友「石頭」求婚，並於3月5日正式完婚，同時釋出多張婚紗照，甜蜜氣氛羨煞眾人。

▲唐葳結婚照。（圖／翻攝自臉書／唐葳 wei wei）

浩克

渾身肌肉的浩克，過去在節目上總是不吝於展現自己的健美身材，讓觀眾印象深刻，畢業後偶爾會在綜藝節目、電影、MV露面，本業則是專業健身教練。他與同樣是體保生的老婆小Ａ因共同興趣相識相戀，2016年5月娶回美嬌娘，現在也已為人父。

▲浩克結婚照。（圖／翻攝自臉書／浩克Hulk）

MOMO

MOMO是節目初代成員，以大喇喇個性聞名，雖然沒有艷麗的外表，但台上台下少根筋的模樣卻深受觀眾喜愛，從節目畢業後，在2016年6月就與男友步入禮堂。現在雖然很少出現在螢光幕前，但她仍常在臉書及IG上互動，當媽媽後也成了曬娃一族。

▲MOMO年結婚集合了許多班底。（圖／翻攝自臉書／林舒語、MoMo林欣穎）

泰拉

泰拉從節目畢業後成為美妝部落客，與男友交往4年多，在2015年便登記結婚，隔年才正式舉辦婚禮，更以誓詞向老公喊話，「你已經被我綁住了，一輩子都別想逃走。」回想起交往以來，她從未後悔過倒追老公，感謝緣分牽起兩人的情緣。

▲泰拉與老公交往了很久，最後順利步入禮堂。（圖／翻攝自IG／tailatyra0212）

Josh

在節目中留著一頭長捲髮的Josh，滿臂的刺青、迷離的眼神再加上會樂器，曾被網友冠上「人肉發電機」的稱號，不過2015年從節目畢業後就鮮少在電視上露面。2017年11月，與他同期的「大學生同學」舒子晨曬出喝喜酒照片，大家才知道當年的瘋狂大男孩已成為人夫，目前育有一子。

▲Josh結婚照。（圖／翻攝自IG／joshua20067）

艾波

艾波在節目中以擅長舞蹈著稱，渾身散發性感又酷帥的魅力，她畢業後雖然沒有進軍演藝圈，仍會透過社群網站和粉絲互動。她在2017年9月30日與男友步入禮堂，同期的好友陳艾琳當時更在IG感性寫下祝福，透露幾個月前遇到艾波，對方就興奮地要介紹老公給她認識，幸福之情難以掩飾。

▲艾波結婚。（圖／翻攝自IG／chen_ai_ling51、peace0426）

謝依霖

謝依霖於2011年在節目中登場，當時她以「1秒變格格」 的奇葩才藝爆紅，還因此被冠上「Hold住姐」的封號，之後更加入《小時代》電影系列演出，人氣紅遍兩岸。一直以女丑身分自居的她，在2018年3月19日、28歲生日當天，突然發文宣布結婚，開心喊出：「老娘也是有人要的！」但對丈夫身分保密到家，僅透露是相識10年的高中同學，同年11月便生下兩人愛的結晶，成為人母。

▲當年一秒變格格爆紅的謝依霖，現在也當媽了。（圖／翻攝自YouTube／中天電視、臉書／LINLIN）

玄玄

同樣是節目女神級班底的玄玄，畢業後依然在網美界擁有高人氣，雖然是許多網友心目中的女神，但她仍不吝於在社群網站上曬恩愛。2017年她點頭答應嫁給穩交5年的男友，籌備將近一年時間，2018年5月30日才在沖繩舉行浪漫的教堂婚禮，婚後也經常分享夫妻相處的日常。

▲玄玄結婚照。（圖／翻攝自臉書／曾玄玄 Sena）