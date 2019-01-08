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媽寶犯罪歸來仍完勝台男？　鄉民揭孫安佐翻紅關鍵主因

▲孫安佐從爭議少年轉變成人氣網紅，已有第一支點閱破百萬的影片。

圖文／鏡週刊

狄鶯之子孫安佐在美涉及恐攻，遭遣返回台後經營網路社群事業，以健身、動漫題材下手，吸引許多粉絲追捧觀看。就有鄉民發文詢問「孫安佐受很多女生歡迎？」網友列出他長相佳、體格優、身家上億，更別說喜歡戶外活動又有點叛逆，難怪屌打一堆台男。

孫安佐返台不到1個月，快速由黑翻紅，比起過去失言的明星們，洗白速度更快，立刻更成為媒體寵兒。就有鄉民po文發問「他是轉紅了嗎？他的影片在YT點閱率好高有很多男生都在關注他，而且也不少年輕妹子在follow，怎麼惹？」

就有網友分析，認為孫安佐有錢身材好，當男女朋友可以，不宜論及婚嫁，怕媽媽難搞，完勝台男。也有人回說「又高又帥又健身又看動漫，全部族群通殺」、「名聲也是一種強力的春藥」、「跟之前報導反差大，所以大家刮目相看吧！」

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但也有部分網友不認同他受歡迎，罵說「台灣人對於演藝人員以及明星的道德標準相對日韓較低，來到台灣吸毒也能主持節目，罪犯媽寶有錢、有臉、有口才就能被原諒，不懂台灣人的道德標準在哪？」

更有人直言「問題不再孫安佐身上，問題在台灣太多沒有中心思想，太喜歡從眾找歸屬感的人，欠缺獨立思考，連道德前提都不在意，這種人民素養是弄不出民主的。」也有人罵台灣人就是濫情和鄉愿，才會讓這些素質低落的藝人瞬間洗白，一再躍上媒體版面。


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