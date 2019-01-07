鄧超夜飆寵妻8金句：能陪女人逛街是真愛！　低頭看手指「快被勒斷了」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧超7日感慨發文：「能配女人逛街是真愛。」他陪愛妻孫儷逛街購物，詳列8大要點，包括要走很長的路、沒有正常吃飯時間、要拿所有的東西，最後更宣布：「我可能發不了下一個微博了。」語重心長的一番話卻笑翻大批網友。

▲鄧超吐槽陪孫儷逛街。（圖／翻攝自微博／鄧超）

鄧超透露陪女人逛街，第一要走很久的路，第二是沒有正常吃飯的時間，甚至沒得吃，第三是眼神又告訴對方選的是一切都是不假思索的贊同，第四是選的東西會被對方翻白眼，第五是自己買單時老婆已經去逛下一家，第六是自己被吸引的東西，會遭嫌棄這有什麼意思，第七是要拿所有的東西，「低頭看一下你即將被勒斷的手指」，第八點預告「我可能發不了下一個微博了。」

到底鄧超有多寵孫儷？網友翻出過去明星一家出遊的模樣，鄧超一手帶著兒子等等，一手拎著大包提袋，老婆孫儷在身後牽著女兒小花，輕鬆邊跳邊走。眾人笑虧「隔著屏幕能感覺到超哥的窒息」、「傻甜傻甜的！」

▲網友翻出鄧超陪一家人逛街畫面，一手提大袋一手牽小孩。（圖／翻攝自微博／）

網友笑虧「能打這麽多字，一點不像手指即將被勒斷的樣子」、「我們趕到現場的時候，只發現一部手機，沒發現被害人」，還有人拿孫儷《後宮甄嬛傳》的台詞截圖暗示，「你知道後果是什麼嗎？」鄧超則老神在在回應，「此生沒怕過什麽」、「哈哈好著呢！哈哈哈目前。」粉絲則是趁機Cue孫儷「娘娘已經在來的路上啦！」

▲鄧超寵妻陪逛街，最後結果手快斷啦。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲鄧超公開吐槽孫儷，自認「現在還好好的。」（圖／翻攝自微博／鄧超）

【鄧超微博全文】

能陪女人逛街是真愛。

1:要走很久很久很久的路。

2:不可能有正常吃飯的時間。或者沒得吃。

3:她選的一切我們都是不假思索地讚同。我們的眼神告訴她是這個世界上最有品味最獨具慧眼的人。

4:你選的任何東西就像是你腦子有病選出來的。她看到你選到的東西時翻的白眼可以記一輩子。

5:買完單後讓你留下來等服務員包裝，她先去下一家。你去了下一家，她又買完了單，你在下一家繼續一個人等。

6:她逛完每個區域說走啊，還沒走一兩步又被某樣東西吸引緩緩地停下。但只要我被某樣東西吸引就會被說這有什麽意思，或是告訴你前面還有，前面肯定沒有。

7:你要拿所有的東西。遠看像從小商品批發市場進貨回來的你。低頭看一下你即將被勒斷的手指。

8:我可能發不了下一個微博了。



