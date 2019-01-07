Angelababy換新手機「忘了這件事」　無奈求助網笑虧：一孕傻三年！

記者陳芊秀／綜合報導

女星Angelababy在IG發文求救，透露用新手機登錄的時候，發現已經忘記密碼，連找回來的電子郵件密碼也忘記了。求救訊息吸引眾多高手留言協助，也有人笑虧「一孕傻三年啊！」

▲Angelababy換了新手機，問題卻發生了。（圖／翻攝自IG／Angelababy）

Angelababy曬出自拍照，無奈表情加上求救文，似乎正為了IG登錄發愁。有人建議先從舊手機更改電子郵件，再從新手機按忘記密碼重新設定，也有人建議用手機連接電腦刷新，同時也有人笑虧「一孕傻三年」、「問曉明哥」、「重辦一個吧」、「老手機挺好的，就別換新的了」，無奈自拍的美顏還被粉絲歪樓「美哭啦！」

▲Angelababy透露忘記密碼，連電子郵件也忘了密碼。（圖／翻攝自IG／Angelababy）

據悉，Angelababy很早就開始使用Instagram，從沒有知名度到現在的流量女王，成名前的曬照也不曾刪除。不過最近她的IG舊照被陸網轉發掀起爭議，包括7年前PO出男子騎腳踏車，車架上卡著一個趴姿的裸女娃娃，引來色情聯想，7日曬出求救照也馬上被轉發回大陸，儘管大陸民眾瀏覽IG需要跨區，更新貼文的一舉一動都備受關注。