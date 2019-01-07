ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Angelababy換新手機「忘了這件事」　無奈求助網笑虧：一孕傻三年！

記者陳芊秀／綜合報導

女星Angelababy在IG發文求救，透露用新手機登錄的時候，發現已經忘記密碼，連找回來的電子郵件密碼也忘記了。求救訊息吸引眾多高手留言協助，也有人笑虧「一孕傻三年啊！」

▲Angelababy換了新手機，問題卻發生了。（圖／翻攝自IG／Angelababy） 

▲Angelababy換了新手機，問題卻發生了。（圖／翻攝自IG／Angelababy）

Angelababy曬出自拍照，無奈表情加上求救文，似乎正為了IG登錄發愁。有人建議先從舊手機更改電子郵件，再從新手機按忘記密碼重新設定，也有人建議用手機連接電腦刷新，同時也有人笑虧「一孕傻三年」、「問曉明哥」、「重辦一個吧」、「老手機挺好的，就別換新的了」，無奈自拍的美顏還被粉絲歪樓「美哭啦！」

▲Angelababy換了新手機，問題卻發生了。（圖／翻攝自IG／Angelababy）

▲Angelababy透露忘記密碼，連電子郵件也忘了密碼。（圖／翻攝自IG／Angelababy）

據悉，Angelababy很早就開始使用Instagram，從沒有知名度到現在的流量女王，成名前的曬照也不曾刪除。不過最近她的IG舊照被陸網轉發掀起爭議，包括7年前PO出男子騎腳踏車，車架上卡著一個趴姿的裸女娃娃，引來色情聯想，7日曬出求救照也馬上被轉發回大陸，儘管大陸民眾瀏覽IG需要跨區，更新貼文的一舉一動都備受關注。

豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

推薦閱讀

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

理科太太挖「分手小S撕破臉內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

理科太太挖「分手小S撕破臉內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Angelababy

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周孝安驚爆「周旋5女」！　她握有「鹹濕訊息」怒揭花心真面目
  2. 「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光
  3. Angelababy換新手機「忘了這件事」　無奈求助網笑虧：一孕傻三年！
  4. 茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項
  5. 劉若英導演處女作《後來的我們》挨告！　出品人「亮圖」求償3.1億
  6. 李蒨蓉、曲艾玲等20藝人捐好物義賣「價格超佛」
  7. 鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs
  8. 1月最夯韓劇主角宋慧喬、朴寶劍！呂珍九新戲還沒播就上榜
  9. 男星交往前發誓「不嫖不賭」 準岳父「6字反問」贏了！
  10. 小鐘姊姊過濾他每任女友　「臉上動刀動槍」必分手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366