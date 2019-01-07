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柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《名偵探柯南》近日播出特別篇《紅色修學旅行篇》，也是漫畫連載時第1000話的特別篇。該集不但是主角難得變回工藤新一，合體小蘭還有放閃畫面，滿足苦等許久的新蘭CP粉！

▲《柯南》最新特別篇大放閃。（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》最新特別篇大放閃。（圖／翻攝自推特）

《紅色修學旅行》是原作漫畫慶祝連載突破1000話，製作6集的特別篇故事，這次製作成動畫，以加長版特別篇分上、下2集播出，描述柯南從灰原哀拿到解藥，短時間變回工藤新一，和小蘭一起去京都修學旅行。他原本在倫敦已經向小蘭告白「「要我準確地猜出心上人的心思，就算我是福爾摩斯也做不到啊！」他為了得到對方的答案，在京都感情又加溫，不但在清水寺前摟肩拍合照，小蘭還被園子暱稱「工藤太太。」

▲《柯南》最新特別篇大放閃。（圖／翻攝自推特）

▲園子喊小蘭「工藤太太。」（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》最新特別篇大放閃。（圖／翻攝自推特）

▲新一害羞摟肩，小蘭也跟著臉紅。（圖／翻攝自推特）

▲《柯南》最新特別篇大放閃。（圖／翻攝自推特）

▲小蘭緊靠新一。（圖／翻攝自推特）

工藤新一大部分時間都在演小弟弟「柯南」，這次長大抽高，以「新一視角」望著小蘭，被挽著臂膀時，更是難掩害羞。《柯南》在電視上熱播20多年，男女主角關係也曖昧了將近千集，終於到了直接面對心意的時刻，近距離接觸都是秒秒放閃，不過隨後還是發生殺人事件啦！

日網熱烈討論《修學旅行篇》，連陸網「工藤太太」都登上熱搜，網友形容「這是有生之年系列」、「你們終於官宣啦」、「新年灑一地糖。」難得高甜的畫面將連播2星期再掀轟動。

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