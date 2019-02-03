《暮光之城》10年養成計畫　配角們現在都是票房保證！

記者許瑞麟／綜合報導

距離《暮光之城》首集電影上映已經10年，雖然該系列電影已經在2012年劃下句點，仍是不少死忠粉絲心中的經典之作，如今男女主角羅伯派汀森（Robert Pattinson）和克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）各自在演出上有所突破，當年的那些配角，也一一成為現在最夯的演員。

安娜坎卓克（Anna Kendrick）

▲安娜坎卓克。（圖／《失蹤網紅》劇照）



她飾演Jessica Stanley，也就是女主角貝拉的同學，在《暮光之城：蝕》中，她的角色代表全校高中生發表畢業感言，幽默又大方的演說令人印象深刻。

在人氣電影打出知名度後，安娜坎卓克2008年以《型男飛行日誌》入圍奧斯卡最佳女配角，更在2012年的《歌喉讚》同時展現歌藝和演技，接連拍了3集，其他知名作品還包括《魔法黑森林》、《會計師》、《婚禮玩很大》、《失蹤網紅》，歌舞片、喜劇片、劇情片都難不倒她，每年都有電影作品推出，也發行過個人音樂作品，人氣逐年攀升。

▲▼安娜坎卓克在《暮光之城》。（圖／《暮光之城》劇照）



雷米馬利克（Rami Malek）

▲雷米馬利克。（圖／《波希米亞狂想曲》劇照）



飾演擁有埃及血統的Benjamin，能力強大，能控制風土火水四大元素，也就是在最後大決戰中，用一拳搞得天崩地裂的那位。

雷米馬利克以《博物館驚魂夜》踏入大銀幕，2018年就有《惡魔島》、《波希米亞狂想曲》2部電影作品，後者的精湛演出讓他首度入圍金球獎戲劇類最佳男主角便獲獎，但其實早在這之前，他就以電視影集《黑客軍團》打出知名度，更拿下艾美獎劇情類最佳男主角。

▲雷米馬利克。（圖／《暮光之城：破曉Ⅱ》劇照）



布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）

▲布萊絲達拉斯霍華。（圖／《侏羅紀世界：殞落國度》劇照）

父親為名導朗霍華（Ron Howard）的布萊絲達拉斯霍華參演時頗有爭議，所飾演的Victoria在《暮光之城：無懼的愛》、《暮光之城2：新月》都由另一位女演員蕾切爾李費佛（Rachelle Lefevre）飾演，但自《暮光之城：蝕》開始，便換成她。

當時官方稱蕾切爾李費佛檔期喬不攏，但她之後跳出來表示只卡到10天，而且雙方原本說好了，最後卻換來如此結果，讓她很受傷，但也有消息指出因為她要求大幅度加薪導致合作破局。

其實布萊絲達拉斯霍華參演《暮光之城》前，就演過《水中的女人》、《魔鬼終結者：未來救贖》，甚至以《皆大歡喜》入圍金球獎，近期以《侏羅紀世界》系列電影打響知名度。

▲布萊絲達拉斯霍華。（圖／《暮光之城》劇照）



伊莉莎白瑞瑟（Elizabeth Reaser）

▲伊莉莎白瑞瑟。（圖／《鬼入侵》劇照）



飾演愛德華的母親Esme Cullen，為該系列的固定班底。伊莉莎白瑞瑟橫跨電視和電影圈，過去曾入圍艾美獎劇情類最佳女客串演員、獨立精神獎最佳女主角。近來最知名的作品，便是評價超高的影集《鬼入侵》，也演過電影《碟仙：惡靈始源》，影集《廣告狂人》、《傲骨賢妻》、《無間警探》等。

▲伊莉莎白瑞瑟（左）。（圖／《暮光之城》劇照）



達科塔芬妮（Dakota Fanning）

▲達科塔芬妮。（圖／《溫蒂的幸福劇本》劇照）



其實達科塔芬妮是這串演員中，早就以童星身份走紅的一位，，年僅8歲就憑著《他不笨，他是我爸爸》勇闖影壇，接下來還有《世界大戰》、《夏綠蒂的網》等作品，直到《暮光之城2：新月》加入該系列電影，飾演反派珍，為佛杜里家族的護衛之一。

近幾年也勇於挑戰不同類型的電影和角色，像是《美國心風暴》、《溫蒂的幸福劇本》等，也參演了國際大導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）即將推出的《好萊塢殺人事件》。

▲達科塔芬妮。（圖／《暮光之城》劇照）



麥肯基弗依（Mackenzie Foy）

▲麥肯基弗依。（圖／《胡桃鉗與奇幻四國》劇照）



麥肯基弗依10歲便接演《暮光之城：破曉》，飾演愛德華和貝拉的女兒Renesmee，一雙大眼睛加上鮮明輪廓，讓她小小年紀就擁有大批粉絲。

2010年演出人氣鬼片《厲陰宅》，2014年接演《星際效應》，扮演女主角「墨菲」的小時候，表現獲得不少影評人協會肯定，也為多部動畫片配音，近來更主演迪士尼《胡桃鉗與奇幻四國》。

▲麥肯基弗依。（圖／《暮光之城》劇照）