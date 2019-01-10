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《威基基》男星無照又酒駕被逮！演藝圈首位以「尹昌浩法」嚴懲

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

韓國的酒駕新聞非常多，不只民眾，也滿常看到藝人的新聞。今天要講的是演員孫承源（손승원）的新聞，他拍過韓劇《加油吧威基基》、《青春時代2》等，海外也有韓劇粉絲認得他。

▲《學校2017》男主角恥力全開　《加油吧威基基》笑到抽筋。（圖／翻攝自加油吧威基基官網）

▲孫承源（右一）有演出韓劇《加油吧威基基》。（圖／翻攝自加油吧威基基官網）

上個月26日，他在江南區清潭洞CGV前，開著父親名下的賓士車，撞上其他的車輛。當時那台小客車的50幾歲代理駕駛與20多歲的車主被送往醫院，不過幸好兩人並沒有受很大的傷。然而引起車禍的孫承源沒有處理，而是開車逃了約150m，被附近的市民與計程車擋下後抓住。

其實9月時他也因為酒駕被舉發，這次車禍已是駕照被取消的狀態，卻又酒駕偷開車發生車禍，被逮當時他的血中酒精濃度有0.206%，在調查他的紀錄時發現，之前已有三次酒駕被抓的前科，最後他被依「特定犯罪加重處罰法／逃走致傷／危險駕駛致傷（又名尹昌浩法）／道路交通法的酒駕及無照駕駛」等嫌疑，已被逮捕。（南韓法條原文是특정범죄가중처벌법상 도주치상 및 위험운전치상（일명 윤창호법） 도로교통법상 음주운전 및 무면허운전）

孫承源是演藝圈中第一個適用尹昌浩法的，當時跟他一起坐在車上的人也一起被舉發了。

▲《加油吧威基基》搞笑到練出腹肌。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲孫承源搞笑演戲，但私底下卻多次酒駕被逮。（圖／翻攝自加油吧威基基官網）

這個被又稱為「尹昌浩法」的危險駕駛致傷法，強化了酒駕的罰則，分為特定犯罪加重處罰修正案與道路交通法修正案，前者於2018.11.29通過，後者於2018.12.7通過。

要點整理：

1. 刑期與罰金加重：若被撞的人受傷的話，原本是10年以上的刑期或500萬韓幣以上、3000萬韓幣以下罰金。

更改後變成1年以上15年以下的刑期，1000萬元以上3000萬元以下的罰金。

2. 重新取得駕照變難：若酒駕被舉發，吊銷駕照後要重新取得，被舉發一次的話是要隔一年，兩次以上要等兩年。

若是有發生車禍的話，一次就要等兩年，兩次以上要等三年。

若酒駕發生車禍並致死的話，要等五年才能再考照。

若酒駕被舉發超過兩次，要判兩年到五年的有期徒刑，或是1000萬以上2000萬韓幣以下的罰金。

▲韓國酒駕罰則變嚴格了。（圖／太咪提供）

▲韓國酒駕罰則變嚴格了。（圖／太咪提供）

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為何稱為尹昌浩法？

尹昌浩2018年9月在釜山海雲台被酒駕的人撞到腦死，46天後死亡，當時他再四個月就退伍，凌晨正與朋友們過斑馬線，肇事者當時酒精濃度0.181%，據他本人陳述，他喝了三瓶洋酒！（那孫承源比他高到底喝了多少...？）

後來他的友人發起請願，並在一個月內達到超過40萬人連署，法務部長官承諾會做出回應，而總統也在國務會議上提起這個案子，是韓國歷史上總統首次對請願表達意見，促成了這次的修正案，也讓酒駕更受到社會關注。

台灣目前罰則還很輕，不知道哪一天可以加重處分？真的希望大家不要拿生命開玩笑，你喝醉了你出事是你活該，但是走在路上的路人、開車的駕駛他們不應該因為你的錯誤而受到傷害。換個角度想想，如果被酒駕的人、撞傷的人是你的家人朋友，你是否會覺得『很近啦～一下下而已～沒事～我很好～？』希望大家都能保護自己與他人的安全，不要成為危害社會安全的那個人！

太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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關鍵字

孫承源, 酒駕, 加油吧威基基, 日韓風

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