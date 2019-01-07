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7年前IG發「男人騎裸女」污照！Angelababy喊「我想要」　網一翻驚了：還沒刪

記者李湘文／綜合報導

藝人Angelababy從14歲就出道當模特兒，至今已經有15年資歷，可說是被網友看著長大，在網路上也留下不少成長軌跡。而且她早早就開始使用Instagram，2011年發的文到現在都沒刪，最近還被網友翻出其中一張照片，因為尺度過大，引起「不尊重女性」的批評聲。

▲Angelababy 7年前IG舊照被熱議。（圖／翻攝自Angelababy Instagram）

Angelababy常PO美照。（圖／翻攝自Angelababy Instagram）

▲Angelababy 7年前IG舊照被熱議。（圖／翻攝自Angelababy Instagram）

▲Angelababy從2011年就開始使用Instagram，當時PO照風格跟現在很不同。（圖／翻攝自Angelababy Instagram）

Angelababy自2011年9月開始玩Instagram，當時還沒走紅，PO的多半是風景和畫質不高的自拍照，偶爾分享電影劇照、網路惡搞圖。其中，她在2011年11月曾PO出一張圖，只見一名男子騎著腳踏車，車架卻是個呈現趴姿的裸女娃娃，乍看就像是男子騎在她身上，有些色情意味。

▲Angelababy 7年前IG舊照被熱議。（圖／翻攝自Angelababy Instagram）

▲Angelababy 7年前IG舊照被熱議。（圖／翻攝自Angelababy Instagram）

PO出這張照片的同時，Angelababy也寫道：「I want that.（我想要）」當年這篇PO文並沒有引起關注，但隨著她漸漸走紅，照片也被轉發到各種論壇，最近更是因為豆瓣網站熱議，再度成為話題。網友翻出該PO文「打卡」，有人覺得好笑，但也有人批「不尊重女性」、「妳不覺得噁心嗎」、「竟然還沒刪」。

▲Angelababy 7年前IG舊照被熱議。（圖／翻攝自Angelababy Instagram）

▲▼Angelababy的舊照被轉發，成為討論話題。（圖／翻攝自豆瓣）

▲Angelababy 7年前IG舊照被熱議。（圖／翻攝自Angelababy Instagram）

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