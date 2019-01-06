放火宣布「真的剃光頭」！　4個月前立毒誓…成果公開了

記者李湘文／綜合報導

人氣網紅放火在YouTube上擁有135萬粉絲，先前因為頻頻被好友小玉嗆胖，懊惱之下，透過Instagram公開向粉絲發誓，要是2018年結束之前沒有瘦回來，就要剃光頭。然而，4個月過去，他日前量體重，發現根本沒有瘦，因而崩潰：「我真的要剃光頭了！」

▲放火預告剃光頭。（圖／翻攝自放火Instagram）

放火2018年8月2日曾在Instagram發文，PO出一張數年前瘦瘦的照片，激動大呼：「你是誰？你好瘦？我不認識你。」他立下誓言，2018年結束以前，一定要變回以前很瘦的放火，「我知道我失敗過，這次如果沒變回去的話，我就剃光頭啦！誰怕誰啦！光頭就光頭啊！」

▲放火4個月前立誓。（圖／翻攝自放火Instagram）

然而，儘管立下這麼嚴重的誓言，放火並沒有馬上開始積極減肥，而是直到12月初才開始臨時抱佛腳，每天只吃沙拉、跑步運動，連水都不怎麼喝，心想「只要外型看起來瘦就好」。不過，他在跨年後一量體重，發現依然高達64.5公斤，跟當初期望的55公斤差了一大截，減肥宣告失敗。

▲放火減肥失敗。（圖／翻攝自放火Instagram）

▲放火承諾真的要剃光頭。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

對此，放火懊惱表示，其實一開始目標就定錯了，不該期望自己瘦回在新加坡留學時期、為了省錢一天只吃2根香蕉的程度，畢竟當時雖然瘦，但根本瘦得不健康。不過，他仍認真表示會履行承諾，只是要先等到最近的通告都拍完，2月以前一定會「真的剃光頭」。