石原聰美試戴貝雷帽「一照鏡子瘋了」　狂買11頂「真實價格」網傻眼！

▲石原聰美逛西班牙。（圖／翻攝自推特）
記者陳芊秀／綜合報導
日本女星石原聰美罕見接下旅遊實境節目《石原聰美的素顏旅行in西班牙》，在攝影機全程跟拍下，到西班牙畢爾包探詢美食。她不但公開自己的旅行箱內部，還展現血拼實力，到店裡試戴貝雷帽，沒想到一試完全停不下來，短短1小時內就買了11頂！
▲石原聰美進百年帽子店，試戴貝雷帽。（圖／翻攝自推特）
石原聰美的實境節目在新年播出，吸引大批觀眾收看，「素顏旅行」指的是沒有修飾的意思，節目中完全展現真性情。她除了到西班牙尋訪美食，還搭船到法國邊境巴斯克，由於當地是貝雷帽發源地，走進某家百年帽子店就開始試戴，從沒見過一家店就蒐集眾多顏色，興奮到在鏡子前狂試。
▲石原聰美戴上各種顏色貝雷帽，怎麼搭都好看。（圖／翻攝自推特）
每拍日劇就掀起時尚風潮的石原聰美，對穿搭美妝很有想法。她這天身穿格子西裝外套內搭花色洋裝，熟練地在鏡子前試戴帽子配色，從紫色換成螢光綠，、螢光黃、藍、紅、卡其色等，30分鐘過去仍難以抉擇，接著問桌上挑的全買要多少，聽到老闆問「送人的？」堅定說「我自己要戴的。」她精挑7頂後問價格「16200日畢（約台幣4430元），眼睛一亮「很便宜啊！」接著再多挑幾頂，最後一小時內買了11頂不同顏色的貝雷帽，花日幣25700元（約台幣7442元），等於一頂帽子日幣2337元（約台幣677元），血拼力讓日網驚嘆。
▲石原聰美看著各色貝雷帽，陷入瘋狂抉擇。（圖／翻攝自推特）
▲石原聰美讚嘆「全部都好可愛！」（圖／翻攝自推特）
▲石原聰美向跟拍工作人員說：「我從來沒有這樣過。」（圖／翻攝自推特）
▲石原聰美1小時提了2大袋走出店外，失心瘋買了11頂。（圖／翻攝自推特）
石原聰美表示，自從和好友到澳門自助旅行後，變得很愛出門散步且不會變裝，最多只會帶墨鏡。她更在節目中大方公開行李箱內部，笑回「反正不會被照到內衣」，難得展現私下一面，尤其是買帽子瞬間眼神瘋狂，被狂讚「太可愛」、「根本每一頂都好看」、「隨便戴都美」，更有日網整理出她買帽子的品牌，一比較發現「當地買比日本便宜3分之1。」
▲石原聰美火速戴上帽子繼續逛街。（圖／翻攝自推特）
▲日網搜出石原聰美同款貝雷帽，在日本網站售價貴了快3倍。（圖／翻攝自推特）
石原さとみのスペインのすっぴん旅見たんだけど、やっぱりめちゃくちゃ可愛くて飾らない感じもすな感じも石原さとみまじでモテるの本当に分かる。めちゃくちゃかわいい。32歳なの信じられない。ホントかわいい。 pic.twitter.com/BRSr2sYqw2— 큥카마이됴 (@bd16_0618) 2019年1月5日