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石原聰美試戴貝雷帽「一照鏡子瘋了」　狂買11頂「真實價格」網傻眼！

▲石原聰美逛西班牙。（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美逛西班牙。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星石原聰美罕見接下旅遊實境節目《石原聰美的素顏旅行in西班牙》，在攝影機全程跟拍下，到西班牙畢爾包探詢美食。她不但公開自己的旅行箱內部，還展現血拼實力，到店裡試戴貝雷帽，沒想到一試完全停不下來，短短1小時內就買了11頂！

▲石原聰美試戴貝雷帽，失心瘋狂買。（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美進百年帽子店，試戴貝雷帽。（圖／翻攝自推特）

石原聰美的實境節目在新年播出，吸引大批觀眾收看，「素顏旅行」指的是沒有修飾的意思，節目中完全展現真性情。她除了到西班牙尋訪美食，還搭船到法國邊境巴斯克，由於當地是貝雷帽發源地，走進某家百年帽子店就開始試戴，從沒見過一家店就蒐集眾多顏色，興奮到在鏡子前狂試。

▲石原聰美試戴貝雷帽，失心瘋狂買。（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美戴上各種顏色貝雷帽，怎麼搭都好看。（圖／翻攝自推特）

每拍日劇就掀起時尚風潮的石原聰美，對穿搭美妝很有想法。她這天身穿格子西裝外套內搭花色洋裝，熟練地在鏡子前試戴帽子配色，從紫色換成螢光綠，、螢光黃、藍、紅、卡其色等，30分鐘過去仍難以抉擇，接著問桌上挑的全買要多少，聽到老闆問「送人的？」堅定說「我自己要戴的。」她精挑7頂後問價格「16200日畢（約台幣4430元），眼睛一亮「很便宜啊！」接著再多挑幾頂，最後一小時內買了11頂不同顏色的貝雷帽，花日幣25700元（約台幣7442元），等於一頂帽子日幣2337元（約台幣677元），血拼力讓日網驚嘆。

▲石原聰美試戴貝雷帽，失心瘋狂買。（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美看著各色貝雷帽，陷入瘋狂抉擇。（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美試戴貝雷帽，失心瘋狂買。（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美讚嘆「全部都好可愛！」（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美試戴貝雷帽，失心瘋狂買。（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美向跟拍工作人員說：「我從來沒有這樣過。」（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美試戴貝雷帽，失心瘋狂買。（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美1小時提了2大袋走出店外，失心瘋買了11頂。（圖／翻攝自推特）

石原聰美表示，自從和好友到澳門自助旅行後，變得很愛出門散步且不會變裝，最多只會帶墨鏡。她更在節目中大方公開行李箱內部，笑回「反正不會被照到內衣」，難得展現私下一面，尤其是買帽子瞬間眼神瘋狂，被狂讚「太可愛」、「根本每一頂都好看」、「隨便戴都美」，更有日網整理出她買帽子的品牌，一比較發現「當地買比日本便宜3分之1。」

▲石原聰美試戴貝雷帽，失心瘋狂買。（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美火速戴上帽子繼續逛街。（圖／翻攝自推特）

▲石原聰美試戴貝雷帽，失心瘋狂買。（圖／翻攝自推特）

▲日網搜出石原聰美同款貝雷帽，在日本網站售價貴了快3倍。（圖／翻攝自推特）

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