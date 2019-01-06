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鈕承澤學起來！李康生「床戲多做1件事」⋯波多野結衣讚：很有安全感

記者洪文／台北報導

金馬影帝李康生6日現身捷運新店站外廣場，抱病力挺蔡明亮街頭演唱。聽到柯奐如控訴鈕承澤2007年演出《情非得已生存之道》只戴保險套「半強迫」演出床戲，他表示沒聽說這樣的保護方式，而自己每次床戲都是2層襪套上陣，而且拍完還會多做一件事，就連波多野結衣也覺得很有安全感。 

▲▼波多野結衣、李康生、紀培慧《沙西米》開鏡照片 。（圖／本報資料照）

▲波多野結衣、李康生、紀培慧《沙西米》開鏡照片 。（圖／本報資料照）

李康生坦言，沒聽過戴保險套拍床戲的事，對於鈕承澤的例子不予置評，「保險套是透明的，我也怕被看到！」他以前都用膠帶把重點部位全部纏緊，就連上廁所都沒辦法上，摘除的時候很痛，因為還會黏到體毛，「現在我都戴2層襪子，膠帶只要貼在邊緣，上廁所也可以上了。」

即便李康生《樓下的房客》跟男演員森竣演出床戲，但他也是做足準備，穿戴肉色的鬆緊帶襪子，甚至再貼多層雙面膠保護。他笑說：「帶2層比較保險，但有時候太激烈還是會掉，還好都是男生，而且森竣背對著我，所以沒有看見。」他也強調，拍攝床戲之前兩位演員以及導演必須溝通清楚。

除了《天邊一朵雲》的床戲以外，李康生也曾跟AV女神波多野結衣《沙西米》演出沙灘激情戲，但他總是多做一件事，讓一起演床戲的女生相當信任，「我比較會照顧女生，一喊卡，整個人幫她遮，他們都跟我說，跟我拍戲很有安全感，第一個遮他們，人家丟毛巾過來，我也是先遮他們！」

李康生抱病為蔡明亮站台，原本不打算唱歌，還笑說：「沒辦法，痰會跑出來，麥克風都是痰。」結果他還是被導演拉上台，一連唱了《甜蜜蜜》、《在水一方》。他近期演出2支MV，還在幾個電影特別客串，預計9日跟隨導演蔡明亮前往阿姆斯特丹，出席蔡明亮回顧展。

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