雷／首集就灑糖！禾浩辰1200萬「綁架」安心亞　網喊：在一起！

記者李欣容／綜合報導

安心亞在《你有念大學嗎？》飾演學霸「常可艾」，第一集就在頒獎時和禾浩辰飾演的「陽子浩」結下樑子，兩人看似不合，但其實陽子浩心裡是有常可艾的，還因為打賭要和對方考上同一所大學努力讀書。

▲▼安心亞、禾浩辰《你有念大學嗎？》一個是學霸，一個是玩霸，命運卻大不同。（圖／翻攝自台視）

常可艾因為家裡經濟無法供她繼續唸書，從此和學霸二字再無瓜葛，而學霸，有幫不了她什麼忙，原本是「備取」的陽子浩，也因為常可艾的棄權而得以進入「K大」。

10年後兩人再次相遇，一個是在街上跑給討債追的攤販女，一個是坐在名車裡的百貨公司副總，常可艾為了賺錢到處接case，到飯店端盤子遇到陽子浩，看到談論市場頭頭是道的他，她幾乎快忘了高中時期整天玩樂，處處與自己作對的大男孩，心裡面，也有些不是滋味，彷彿在說：「我原本也可以跟他一樣好的。」

▲▼安心亞在劇中因債務無法念大學。（圖／翻攝自台視）

陽子浩為了百貨公司裡業績長期停滯不前的女裝服飾傷透腦筋，意外得知常可艾在市場的服飾攤生意很好，讓她的攤位引進百貨，也聽到可艾當初不能報到的真正原因，不但替她擋下黑道大哥猛力揮下的那一棒，還幫她還了1千200萬的債務，首集就撒糖，讓兩方粉絲直喊：「可以在一起了！」

▲▼禾浩辰首集男友力爆發，讓網友直喊在一起。（圖／翻攝自台視）