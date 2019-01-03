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女星拍《射鵰英雄傳》掛彩　樹枝直插「大腿內側」留傷痕

記者李欣容／綜合報導

李一桐在《射鵰英雄傳》中飾演「黃蓉」，劇中她在桃花林間起舞，而這完全是李一桐的強項，因為她從小學舞蹈，讓飾演郭靖的楊旭文看到一臉陶醉。李一桐還因為一場懸吊戲，樹枝直接插進大腿肉裡，好在穿了三層褲子，才沒留下大傷痕。

▲▼李一桐,楊旭文,射雕英雄傳。（圖／中視提供）

▲李一桐。（圖／中視提供）

「郭靖」對「黃蓉」的生死相依，一點也不輸韓劇中的歐巴魅力，楊旭文和李一桐這對新版「靖蓉CP」，兩人雖然知名度不及A咖，但兩人都有著會笑的眼睛，也都屬高顏值演員，其中李一桐穿古裝時雖然包緊緊，但她著時裝卻有一雙逆天美腿，身材極好。

▲▼李一桐,楊旭文,射雕英雄傳。（圖／中視提供）

▲李一桐、楊旭文、射雕英雄傳。（圖／中視提供）

古裝武俠劇免不了打戲，李一桐在拍戲過程每天身上都是10幾處傷痕，其中有一場在桃花林裡的懸吊，收放鋼絲的工作人員一下子距離沒抓好，鬆放時樹枝就直接插在李一桐的大腿內側，幸好當天她穿了三層褲子，才不至於讓樹枝插進肉裡，僅留下皮外傷。

▲▼李一桐,楊旭文,射雕英雄傳。（圖／中視提供）

▲李一桐有雙美腿。（圖／中視提供）

拍攝期正值夏季，演員穿著長袖戲服不輕鬆，平時演員之間都很懂得自己找樂子，李一桐會俏皮的用頭頂著劇本，還會對著柱子一字馬，而楊旭文則是嘟嘴耍萌，不然就是邊補妝邊用特效APP自拍，逗得化妝師哈哈笑。

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李一桐, 射鵰英雄傳, 楊旭文

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