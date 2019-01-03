日本女生最愛的中港台男神！　「他」打敗楊洋奪下第一帥

記者陳芊秀／綜合報導

繼美國電影網站《TC Calendar》公布全球百大美男美女引發話題，日本網路論壇《Girls Channel》近日也熱烈回應「想看亞洲帥哥」的討論串，並以按讚投票的方式，為喜愛的亞洲男藝人給予支持，同時也引起大陸網友好奇「誰紅到日本？」

▲日本女性網站討論起心中愛慕的中港台男神，楊洋、王鶴棣被點名。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

日本網友發起討論「想看各種亞洲帥哥（いろんなアジアのイケメンが見たい）」，其中新版《流星花園》的「道明寺」王鶴棣奪下631票，20歲、183CM的嫩齡和高挑身材吸讚數最狂；23歲的「花澤類」官鴻也有250票，陸版F4的顏值被盛讚：「全都超過180cm的人站在一起真是壓倒性的強。」

▲王鶴棣奪下631票，在討論串中是第一高票。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

▲官鴻因《流星花園》狂吸250票。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

▲日本女性對陸版《流星花園》選角都180cm相當讚嘆。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）



此外，楊洋因《微微一笑很傾城》在日本打開知名度，被形容「中國演員中少見的鹽臉帥哥。」超人氣偶像鹿晗則被強調「年收超過30億日幣。」轉型的陳曉被視為野性帥哥，黃子韜、張藝興、TF BOYS也在討論串中。香港有劉德華被狂讚「完全看不出來已經還曆（快60歲）！」

▲楊洋因《微微一笑很傾城》爆紅，被日本網友形容「罕見的鹽臉帥哥。」（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

▲鹿晗「年收超過30億日幣。」（圖／翻攝自日網／Girls Channel）





▲張藝興。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

▲陳曉被歸為野性帥哥（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

▲劉德華被讚「看不出來快60歲！」（圖／翻攝自日網／Girls Channel）



台灣版《流星花園》對日本觀眾深有共鳴，當年扮演「道明寺」的言承旭至今仍有169票，「花澤類」周渝民的憂鬱眼神也有338票。曾到日本發展的炎亞綸、陳柏霖，「飛輪海」時期的吳尊、王子邱勝翊、到大陸拍古裝劇走紅的霍建華也都被點名，網友還抗議說：「台灣帥哥這麼多，日本的電視都看不到啊！」

▲言承旭憑《流星花園》仍風靡櫻花妹。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

▲周渝民憂鬱眼神獲得338票。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

▲炎亞綸曾赴日發展。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

▲吳尊因「飛輪海」走紅全亞洲。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）



▲陳柏霖拍過日劇。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

▲王子也入榜。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）

▲日網稱讚台灣帥哥多，日本電視都看不到。（圖／翻攝自日網／Girls Channel）