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胡宇威自殘、鄭人碩斷指！賀歲片《寒單》正式預告超虐心

記者洪文／綜合報導
 
賀歲首檔強片《寒單》正式預告3日下午曝光，胡宇威表情黯然拿著菸頭燙自己的自殘畫面令影迷為之驚艷，更曝光了鄭人碩斷指傷殘的造型，預告片尾鄭人碩向胡宇威說道「100萬的炮炸完我們就兩清了」，兄弟間的情與義備受考驗。

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

▲《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供，以下同）
  
胡宇威在《寒單》突破戲路，飾演的「林正昆」性格壓抑、滿身傷痕，一句「痛表示還活著不是嗎？」觸動許多網友影迷的心，片中他放棄原本大好前程，跟著媽媽楊貴媚拾荒，卻被責備「你跟著我撿破銅爛鐵有什麼出息，我是讓你窮到怕了，還是讓你沒有飯可以吃？」

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

談及與楊貴媚首次合作搭檔演母子，胡宇威表示，非常榮幸與楊貴媚合作，親情是《寒單》中令人最感動的部份，電影中林正昆有很多話不敢跟媽媽說，但媚姐在現場就像親媽媽一樣照顧我，拍完被她嚴詞責備的戲，媚姐不斷的關心問我「還好嗎？」，拍完後忍不住打給自己媽媽說聲「媽，你辛苦了」。

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）
 
鄭人碩所飾的「黃明義」在預告中被陸弈靜悲泣「他變得人不像人、鬼不像鬼」，揭露出他在電影中將有反差性的演出，預告裡也可以看見鄭人碩深受耳朵聽不到、肢體動作有殘缺之苦，鄭人碩表示，為了揣摩這個角色其實是非常辛苦的，開拍前劇組有安排他與後天聽障人士作交流，分享他們的心路歷程，好讓我去記得他們的神情與動作，說話時必須抓準那個速度與節奏，一但抓得不太對，就會四不像，這部分下了很多工夫，希望能給影迷耳目一新的鄭人碩。

▲▼鄭人碩 《寒單》劇照 （經馬賽克處理）。（圖／想亮影藝提供）

 ▲因劇照較為血腥，經馬賽克處理。（圖／想亮影藝提供）
  
《寒單》由導演黃朝亮、監製劉亭佑及任兆年領軍，集結最堅強的製作團隊與最實力的演員陣容，除了「戲劇男神」胡宇威與「國片一哥」鄭人碩同台飆戲，導演黃朝亮更邀來有「大哥專業戶」之稱的高捷參與演出，胡宇威更大膽向他嗆聲「你在威脅我嗎？」令影迷相當期待兩人將爆出哪些火花。

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

此外，林予晞首次演電影，周旋在胡宇威與鄭人碩之間，小薰（黃瀞怡）更有超越個人尺度的精彩表現，以及實力派演員楊貴媚、陳博正、陸弈靜助陣演出，導演黃朝亮表示，《寒單》不是傳統的歡樂賀歲片類型，想要傳遞的就是「情感」，希望闔家大小在過年時都能一起進戲院支持。

《寒單》將於2019年1月23日起全台上映。
 

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寒單, 鄭人碩, 胡宇威, 黃朝亮

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