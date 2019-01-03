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周星馳《新喜劇之王》監製變導演！　首波預告曝光…王寶強「白雪公主裝」笑炸

記者陳芊秀／綜合報導

「星爺」周星馳2019年將推出賀歲片《新喜劇之王》，再度使出神祕行銷，除了男主角是王寶強，女主角至今仍未公布，且所有參與人員都簽下保密協議。該片2日公開首波預告片，沒想到原本掛名監製，現在變成了導演！

▲《新喜劇之王》周星馳監製變導演。（圖／翻攝自微博）

▲《新喜劇之王》周星馳監製變導演。（圖／翻攝自微博）

據香港《蘋果日報》報導，周星馳原本在《新喜劇之王》擔任監製，沒想到預告中變成導演，原本的導演邱禮濤以保密協議為由低調回應：「不好意思未得到授權不能發任何言」、「你去問公司，不好意思。」事實上，宣傳照中星爺露臉頻率高，因此被外界推測拍攝期間技癢，再加上周星馳在大陸的知名度也比較高，對票房也更有號召力。

▲《新喜劇之王》周星馳監製變導演。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳原本在《新喜劇之王》擔任監製。（圖／翻攝自微博）

▲《新喜劇之王》周星馳監製變導演。（圖／翻攝自微博）

▲《新喜劇之王》導演邱禮濤低調不回應。（圖／翻攝自微博）

周星馳2016年執導《美人魚》創下大陸34億人民幣票房，2017年監製《西遊伏妖篇》則有14.54億人民幣票房，他曾說一年推一部賀歲片，今年《美人魚2》來不及上映，仍趕拍出《新喜劇之王》搶攻。預告中眾人輪番試鏡喜怒哀樂的表情，還有王寶強扮裝白雪公主，許多橋段都在向《喜劇之王》致敬。

▲《新喜劇之王》周星馳監製變導演。（圖／翻攝自微博）

▲《新喜劇之王》預告曝光，王寶強穿白雪公主裝。（圖／翻攝自微博）

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