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白冰冰撇清「賤人閉嘴」：這不是我平常的詞彙！　批丁允恭扯後腿

記者李湘文／綜合報導

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請代言，引來行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭評論「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，成為話題。對此，白冰冰2日回應丁允恭：「選舉已經過去了，你隸屬中央應該是輔導的角色。」呼籲一起努力拚高雄經濟和觀光。

▲白冰冰回應丁允恭。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅））

▲白冰冰批丁允恭「扯後腿」。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅））

白冰冰表示，1日整天都在高雄各景點拍MV，一路忙到深夜，回台北才知道發生什麼事，原本不想回應，但看到有報導稱她罵丁允恭「賤人閉嘴」，嚇了一跳，澄清並沒有說過這句話：「我沒有做任何的回應，這也不是我平常說話的語氣及詞彙，也不想去參與任何的口水戰。」

不過，對於丁允恭的發言，白冰冰仍提醒：「選舉已經過去了，你隸屬中央應該是輔導的角色，我們多麼衷心的希望看到藍綠真正的和解，大家一起拚經濟拚觀光。」她認為，丁允恭的角色應該是輔導大家一起向前衝，而不是在別人幫助地方時扯後腿，「令做事的人真的覺得手軟。」

白冰冰強調：「不管丁先生對於我的看法為何，尊重也好貶抑也好，我還是本著我熱愛生命、熱愛這塊土地，保持正能量的正面思考，去面對所有的人事物。」她不明白拚觀光為何造成爭議，只希望快停止口水戰，並早日完成MV，讓大家看到高雄的美，同時幽默呼籲：「不僅僅是高雄，只要有其他地方，若不嫌我俗，我也很願意付出的喔！」

▲白冰冰回應丁允恭。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅））

▲白冰冰回應。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅））

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