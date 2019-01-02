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小鬼秒刪「女友親密照」引發脫粉潮！　黑歷史被挖出…比「噁心動作」網震怒

▲小鬼微博出現親密照又秒刪，公司回應了。（圖／翻攝自微博）

▲小鬼微博出現親密照又秒刪，公司回應了。（圖／翻攝自微博）

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男團「Nine Percent」成員小鬼（王琳凱）2日爆出戀情，微博出現和女友的情侶拖鞋照，雖然貼文秒刪，仍然造成粉絲衝擊。他的所屬經紀公司「果然天空」晚間發文否認戀愛傳言，不過被粉絲痛批沒聲明、沒蓋章，湧入上萬則抗議留言。

▲小鬼微博出現親密照又秒刪，公司回應了。（圖／翻攝自微博）

▲小鬼2日一早微博出現親密照，引發軒然大波。（圖／翻攝自微博）

果然天空公司發文寫道：「經證實：今早秒刪微博不是小鬼個人所發，另小鬼現在為單身，感謝大家對小鬼王琳凱的關心！」不過該公司並未發表含公司章的正式聲明，也沒有說明微博貼文為何會發出又秒刪，引發粉絲怒嗆「你能不能走點心」、「還能再敷衍一點嗎」、「聲明呢？是誰發的人查出來了嗎？宮作人員登錯還是盜號？」

▲小鬼微博出現親密照又秒刪，公司回應了。（圖／翻攝自微博）

▲小鬼經紀公司強調「小鬼現在為單身。」（圖／翻攝自微博）

▲小鬼微博出現親密照又秒刪，公司回應了。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲怒嗆公司回應草率。（圖／翻攝自微博）

小鬼現年19歲，因為參加《偶像練習生》獲得第8名成功出道，加入男團「Nine Percent」，擁有大批粉絲支持。他疑似戀愛貼文秒刪，瞬間造成部分網友宣布脫粉，更被挖出昔日影片，曾和一群rapper做出爭議動作，遭批評「噁心」，粉絲一夕翻臉也讓「脫粉回踩」登上關鍵字，經紀公司在示愛照曝光相隔9小時發文澄清，能否就此平息粉絲怒火備受各界關注。

▲小鬼微博出現親密照又秒刪，公司回應了。（圖／翻攝自微博）

▲小鬼過去影片被挖出，動作遭批噁心。（圖／翻攝自微博）

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