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《紅白》收視飆新高！　「開全麥真唱」3優點網讚：這次值得看

▲日本《紅白》開場前爆黑幕，米津玄師激怒南方之星。（圖／翻攝自推特）

▲平成最後一次《紅白》收視率飆新高。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本《第69屆紅白歌唱大賽》收視率2日出爐，前半段37.7%，後半段41.5%，尤其是後半段的數字更是睽違2年來的新高。本屆除了打出「平成最後一個紅白」的口號，還有米津玄師、南方之星、松任谷由實等大咖獻唱，最令日網狂讚的是「果然還是生歌好（唱現場沒對嘴）！」

▲米津玄師在德島演唱噴淚神曲《Lemon》。（圖／翻攝自推特）

▲米津玄師開全麥真唱，轟動日網。（圖／翻攝自推特）

據日媒《Sponichi Annex》報導，《紅白》2017年邀到安室奈美惠演唱引退前最後一唱掀起話題，但是收視率仍是39.4%，是史上倒數第3低。2018年的《紅白》則埋下意外看點，包括松任谷由實突然從攝影棚走到觀眾在場的舞台上演唱，米津玄師在德島美術館直播唱年度金曲《Lemon》，壓軸的南方之星更是相隔35年重新站上NHK音樂廳舞台，現場和電視機前觀眾情緒沸騰。

日本網友更盛讚第69屆紅白是「神回（傳奇經典的一集）」，通常形容在單集電視劇、動畫或綜藝節目上，難得用來稱讚《紅白》。搜尋網站《Yahoo Japan》湧入近2000則留言，有人說「感覺砸了不少錢，最後那一幕很厲害，好久沒有像這樣值得看的《紅白》了」，還有網友認為歌手「開全麥真唱」才是重點，「果然還是唱現場最好，專業的來唱很好，以後無論型態，讓有實力的人來唱勝負用聽的馬上就知道，這樣的歌唱大賽最好。」

▲《紅白》5大哭點。（圖／翻攝自推特）

▲松任谷由實、「南方之星」桑田佳祐隔31年世紀合體。（圖／翻攝自推特）

事實上，包括爆紅2018的米津玄師是首度在電視上演唱，雖然遠在德島，演唱舞台打造宛若聖堂般的氣場，加上他真聲演唱，在日本推特瞬間湧入20萬則推文狂讚。還有傑尼斯偶像「嵐」演唱組曲、MISIA、北島三郎相隔5年回歸舞台，眾多大咖偶像、歌手「開全麥」真唱，直到跨入2019新年仍好評不斷。

▲MISIA相隔5年回《紅白》熱唱日劇《繼母與女兒的藍調》主題歌。（圖／翻攝自推特）

▲MISIA相隔5年回《紅白》熱唱日劇《繼母與女兒的藍調》主題歌。（圖／翻攝自推特）

▲《紅白》5大哭點。（圖／翻攝自推特）

▲傑尼斯天團「嵐」唱現場粉絲激讚。（圖／翻攝自推特）

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