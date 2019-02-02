只知道《A-TEEN》就落伍了！六部南韓網路劇，根本愛情百科全書

文／妹子有的是青春

南韓近來網路劇當道！on檔劇動輒16集起跳，有時真的不是不好看，而是覺得太花時間而放棄啊... 網路劇正好就解決了「想要來點娛樂消遣，但又不太花時間」的族群。繼PLAYLIST《戀愛播放列表》後，2018年下半年度討論度最高的莫過於《A-TEEN》了，不過除了《A-TEEN》以外，還有哪些網路劇也是值得一看的呢？

以下整理的這六部網路劇，分別訴說了六大愛情狀態的故事，無論是暗戀、曖昧、交往、分手、結婚甚至單身不想戀愛者，所有愛情狀態通通有！而且年齡層從高中、大學、出社會都有～南韓網路劇，簡直是愛情百科全書啊！

《六種愛情故事》第一季—初戀

一名高中三年級的女學生，喜歡上自己的家教老師。有些愛情，是不是只要有勇氣了，就能夠成真了呢？

可能有些人會說「喜歡老師，會不會有種有禁忌之戀的感覺...」不過，劇中的家教老師只是個大學生，兩人之間相差可能只有五歲，因此甜蜜曖昧的感覺，是多過於師生戀感覺的。

劇情中講述著年輕時的暗戀，竭盡可能的想在對方面前展現出最好的樣子，卻又時常弄巧成拙；因為不知道要怎麼測試對方心意，跟朋友一起想亂七八糟的歪腦筋，但發現其實最自然的狀態，才最能吸引對方的注意。暗戀的結局，究竟是幸福快樂，還是各自疏遠，就給大家自己揭曉啦。

《六種愛情故事》裡有許多看起來簡單、但莫名心動的名場面，比如老師幫學生捲袖子、撥頭髮、削鉛筆，有意無意的觸碰到彼此，以及跳脫師生身份後，2人之間微妙的關係變化，讓在看的過程中，時不時都會心臟瞬間漏拍啊！

▲THE ROSE 李載炯。（圖／翻攝自gud0011 IG）



順帶一提，男主角是樂團THE ROSE的BASS手李載炯，本人因為看了這部網劇以後，成為了他們的粉絲哈哈哈哈哈！起初開始看當然是因為載炯很帥，但後來認真覺得這團的音樂都很好聽，才慢慢地越來越喜歡他們。

《Go,back Diary》

2008年，男主角在KTV對女主角一見鐘情，卻只知道對方的名字、沒有任何聯絡方式，那是個還沒有智慧型手機的年代，更別說是要透過網路找人了，當時只有論壇！推特、FB還沒盛行，IG根本還沒誕生。正當男主角覺得要放棄了，卻像是命中注定，對方成為了班上新來的轉學生。2人之間10年的故事，就像一本充滿回憶的日記...

如果你跟我一樣，是個二代韓粉，對這部應該會非常有感，因為故事背景設定在2008年的時代，那是個IU剛出道、東方神起《MIROTIC》5人大紅大紫的時期，男主角房間的牆上貼著少女時代剛出道的海報，片中穿插當年火紅的經典歌曲BIGBANG《謊言》，就連當時流行的穿著打扮，都復刻得很到位，簡直看的都要流下時代的眼淚啊TT

另外，《Go,back Diary》中與2018下半年最夯網路劇《A-TEEN》有小小的驚喜連結，只能說PLAYLIST真的太會做網路劇啦～

《還記得我們第一次見面嗎？》

此齣網路劇出了三季，算是這幾部網劇中、集數最多的一齣，故事發生在大學校園生活中，以不同主角的第一視角來敘述。其中，每位主角都彼此有連結，A與B是情侶，C、D卻都愛A，但E喜歡C！

錯綜復雜的關係，主角們各自代表著不同的愛情狀態，默默只敢單戀的、熱戀中的情侶、喜歡對方卻只以朋友身份待在他身邊的、因為默默守護感動對方的、還有因為語言不太通只能默默守護的（請問這角色是要讓我們非韓國人自動帶入自己嗎？！XDD）

當然，除了戀愛以外，劇中也講到了許多大學時期會碰到的狀況，比如分組報告碰到專門撿人家成果的無用組員，因為打工結識的不同交友圈，不同年級可能因為各種原因（延畢啊休學啊被當啊XDDD）一起修同一堂課。

▲男主角최대수。（圖／翻攝自choidaesu）

不得不說，看這部劇真的是神清氣爽，因為顏值超爆高！男主角최대수甚至是導演試鏡20幾次之後，才終於找到的寶，演員身兼模特兒的他，身材簡直好的沒話說-///- 。值得一提的是，女主角清一色都是女團LOONA本月少女的團員！分別為姬振、賢真（他長得很像子瑜+娜恩！）、夏澀、珈熙。

▲本月少女。（圖／ 翻攝自우리처음만났을때기억나? FB）



《Login to You》

玩「交友軟體」的人越來越多，這部有點篇成人的網劇，就是以交友軟體為主軸。講述一名經常流連於軟體上「交友」的女子（我已經盡量說得很隱晦了...XDDD），在一次約會下遇見了第一次玩交友軟體的年下男以後，她的生活漸漸有所不同...

現代人觀念越來越開放，「想約會卻不想戀愛」造就了許多交友軟體的誕生，大家身邊可能也多少會聽過一些一夜情的故事，但究竟「玩交友軟體的人，是否能夠真的遇見真愛？」把這個議題做成網劇題材，算是蠻突破的。

▲申準燮。（圖／翻攝自MYTEEN FB）



順道一提，若你看了影片，覺得這男主角怎麼似曾相似...？沒錯，他是《我的ID是江南美人》中飾演車銀優國中時期的申準燮，同時也參加過選秀節目《MIXNINE》，現為男團MYTEEN的成員。必須說，看完這部劇絕對會被他圈粉！呆呆的時候完全就像隻小奶狗，但直進的時候又超級歐霸！1998年生的他不紅真的太可惜啊～

《花樣結局 Flower Ever After》

2對相愛的男女，一對是交往7年、有著共同結婚目標的情侶，一對是交往1年、想結婚的情侶。然而這之中，只有一對會走向幸福的禮堂，一對則是成為陌生人，究竟他們誰才廝守終身？因為「我愛你」，真的能夠結婚嗎？

結婚是人生一大事，也許年輕時我們都認為有愛就能擋下所有事，但隨著年紀增長，「結婚」2個字似乎就變得越來越沈重了。有些人因為一無所有無法結婚，有些人因為想得太多無法結婚，從愛情邁向婚姻，考慮的不再只是愛得夠不夠深，現實層面的年齡身份、金錢地位、相處模式、婚姻價值觀...都成了一道難以跨過的門檻。

《花樣結局》討論的就是「為什麼要結婚？」這個話題，劇裡用交往時間分別一長一短的情侶做鋪陳，要講的就是無論是戀愛的長或短，要邁向人生下個階段，都會有他們需要面對的問題，而過程中又該如何克服？又有多少情侶是在哪個階段就敗陣？正在思考婚姻的人，看看這部或許能找到情緒出口～

由於此劇是PLAYLIST網劇，旗下最經典的《戀愛播放列表》演員群，以及《Yellow》中的Yellow Band也都有客串演出！

《強迫戀愛的社會》

長得好看、性格又不錯的女孩，到20歲還是母胎單身？！在南韓現在早戀的社會裡已經是稀有動物了！女主角金沙朗就是一個這樣的女孩，老是被問「要不要介紹男友給你啊？」、「你要不要相親啊？」...等等強迫戀愛的問題。

（這部網劇女主角是金素慧，有看過《Produce 101》、追過I.O.I的人大概是再熟悉也不過了！）

雖然自己對愛情真的抱持著可有可無的態度，但在身邊最後一個單身的朋友、都開始有了曖昧對象以後，金沙朗開始思考了...究竟「單身是不是一件正確的事情？」隨後抱持著姑且一試的態度，接受了攝影社學長的告白...展開了初戀。

《強迫戀愛的社會》簡直展現了「我真的不想談戀愛！」的人的心聲，戀愛雖有甜蜜幸福的時候，不過麻煩的事情也挺多，約會需要花錢、花時間，少了自己的生活空間、獨處時間，陪伴家人的時間也變少了，有些想做的目標也因為戀愛變得綁手綁腳... 到頭來會發現，「愛情對於每個人來說，並非都是生活必需品」，別因為看著大家都在戀愛，就覺得自己與社會脫節啊！最重要的，還是必須明白自己心裡究竟把什麼視為最珍貴的。