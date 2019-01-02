小嫻走出婚變1周年！　認一度排斥健身房…迎接新戀情給「佛系回應」

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小嫻（黃瑜嫻）2017年爆出婚變，2018年7月與何守正簽字離婚，5年婚姻告終。她歷經婚變煎熬將近1年，被問起是否準備好迎接新戀情，也透露和前夫各走各路的現況。

▲小嫻走出婚變之痛，1年後對愛情看法很佛系。（圖／翻攝自臉書／小嫻）

據《中國時報》報導，小嫻過去和何守正共同經營健身房，分手後各走各路，剛開始看到健身房還會多想，現在已經不會排斥。她恢復單身已經超過半年，是否準備好迎接新戀情？答案很佛系，「我不會預設會不會再有愛情，至少現在有很多兄弟姊妹，我可以把愛放他們身上。」

小嫻對愛情的看法變得淡然，認為愛沒有條件，但是愛情裡有條件，並說：「我知道自己不會那麼無私，所以面對愛情的時候就是考驗的時候。」她和何守正婚變原因眾說紛紜，連篤信妙禪法師都被視為其中一個原因，她表示滿自在看待這件事，也尊重每個聲音，同時承認現在心情平靜，也是受到師父的影響。

離婚後的小嫻削短髮投入《女兵日記》的拍攝，人氣隨著節目的高收視率水漲船高，緊接著又演出《女力報到》，曝光度仍居高不下。她如今短髮留長，已經可以到綁馬尾的程度，回顧一整年經歷，臉書PO文激勵：「跨出舒適圈，看見不一樣的自己。」

▲小嫻發文鼓勵自己：「走出舒適圈。」（圖／翻攝自臉書／小嫻）