野生炎亞綸現身故宮引騷動！　粉絲0距離緊跟2hr..他親管秩序

記者盧薇淩／台北報導

炎亞綸近日登大陸央視音樂頻道《全球中文音樂榜中榜》打榜新歌《沉睡的巨人》，現場演出感動全場，在宣佈結果時，不僅獲得最高票數奪得冠軍，更是該節目全年打榜歌手中票數最多的藝人。炎亞綸受訪時開心說：「2019年新年的願望就是作出自己創作的新專輯，帶來更多不一樣的他和舞台，呈現給大家。」

▲野生炎亞綸現身故宮。（圖／華研提供）

一直往來北京工作的炎亞綸，此行終於有機會趁空檔的時間與同事前往北京故宮博物院，對於這個偉大的世界文化遺產，炎亞綸表示：「一直很想找機會參觀，這次終於進來參觀了。」此時適逢北京的氣溫正逢零下， 第一次在北京戶外至少待了2小時以上的炎亞綸，手凍到不行，但他還是很興奮、很認真的仔細欣賞每個建築的介紹，這趟有特別去看了燒毀的延禧宮，和皇帝、皇后大婚才可以使用的洞房坤寧宮。

▲炎亞綸第一次造訪故宮 。（圖／華研提供）

雖然這次的行程是私下行程，還是不少粉絲跟著一起到了故宮，不可置信興奮直呼：「天啊！炎亞綸現在是要帶我們遊故宮嗎？！」由於當天也正逢連假假期開始，不少遊客紛紛認出炎亞綸竟然在逛故宮，炎亞綸邊逛故宮邊開玩笑的說：「我來看以前我住的地方。」讓不少來不及跟去的粉絲扼腕說道：「怎麼炎皇回宮，不通知嬪妃們接駕。」

▲炎亞綸現身故宮還不忘「管秩序」。（圖／華研提供）

遊完故宮，炎亞綸表示其實有很多地方沒辦法好好的仔細欣賞，希望下次還有機會能好好的觀賞，因為這次參觀時他還要管理秩序，叮嚀跟隨的粉絲們別只顧著對他拍照，而撞到其他遊客，也要粉絲小心自己的安全，不要因推擠而摔倒，不愧是大家心中帥氣又暖心的偶像。

▲▼炎亞綸笑稱是自己的故居。（圖／華研提供）