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田馥甄4字新年願望講到笑！　新歌「導演欽點」點閱又破億

記者盧薇淩／台北報導

「Hebe」田馥甄自組公司「樂來樂好」，各界音樂合作及演唱邀約不斷，人氣甚高的她，獲金馬獎最佳新導演畢贛欽點為新電影《地球最後的夜晚》演唱電影主題曲《墨綠的夜》，田馥甄為了在演唱時更貼近電影主角的人物心境，配唱前看了這部電影，她說：「看完電影覺得每一幕都如夢似幻，透過導演的鏡頭，把男女主角生活中遇到的現實及無奈都變得唯美動人，非常佩服畢贛導演的功力，太厲害了！」而在歲末年終之際，她也笑說新年新希望是「早睡早起」。

▲▼田馥甄推出電影單曲 。（圖／樂來樂好 ）

▲田馥甄推出電影單曲 。（圖／樂來樂好）

《地球最後的夜晚》主題曲《墨綠的夜》，透過Hebe細膩又感染力十足的嗓音，搭配簡單的木吉他編曲，把電影中黃覺及湯唯的迷離又浪漫情感，詮釋到極致。Hebe特別在配唱前做功課，看了這部電影，還說：「這首歌配上電影畫面，加上簡單的木吉他伴奏，非常適合在深夜聆聽，但願大家聽完能有個好夢！」而該曲也是繼《小幸運》、《愛了很久的朋友》後的點擊率破億電影歌曲。

值得一提的是，這首歌是畢贛導演親自力邀並指定Hebe演唱，他說：「這首歌在電影中有著無可取代的意義，當初在找翻唱人選時，腦中浮現的就是馥甄清亮透徹又帶有穿透力的聲音。」而事實上，這首歌是台灣早期民歌手邰肇玫的經典歌曲，這次特別找來Hebe老搭檔陳珊妮重新編曲，把老歌賦予全新生命力。

▲▼田馥甄推出電影單曲 。（圖／樂來樂好 ）

▲田馥甄新年新希望「早睡早起」。（圖／樂來樂好 ）

而迎向「樂來樂好」的2019年，Hebe除了在農曆年前有幾場大型尾牙及商演演出，馬不停蹄的她， 也投入新的廣告拍攝工作，此外更積極籌備全新的音樂作品。Hebe表示：「因為公司叫做樂來樂好，就是希望未來的事以『樂』為本，快樂地做音樂，音樂也讓人快樂！」至於問到2019年新年新希望？Hebe笑說：｢希望能調整作息，早睡早起！」

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