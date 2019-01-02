李善均逃亡時還要拿攝影機拍攝　意外發現新才能

圖文／鏡週刊

因前作《恐怖攻擊直播》賣座之故，導演金秉祐再次挑戰「片長等於事件發生時間長」的《90分鐘末日倒數》，製作預算順利提高4倍，達韓幣140億元（約合新台幣4億元）。導演金秉祐直言：「在有限空間內呈現事件真實時間的方式並不難，因為預算提高，讓我想挑戰更多不同的拍攝技術！」

金秉祐在片中結合3種拍攝方式：空拍鏡頭、主觀視角（Point of view，POV）及一鏡到底（One Take）。「利用空拍機拍出碉堡內的深度與廣度，幫助觀眾勾勒出各場景的樣貌；POV則為男主角河正宇的視角，並在每一位傭兵演員頭上安裝一台Cam Camera（監控攝影機），才能有透過監視設備觀看的感覺，也能讓觀眾有彷彿自己就是河正宇的身歷其境感。」

為求交戰時的逼真，金秉祐採取一鏡到底方式拍攝。「這必須經過無數次的事前排練，會大量消耗演員們及工作人員的體力。」於是他利用在CG電影拍攝時常使用的Pre-Visualization System（可視化動態預覽系統），先根據分鏡圖將拍攝內容製成簡單動畫，「包括演員如何走位、攝影機如何運動、取景角度等，全都能一目瞭然。」而河正宇、李善均跳降落傘的CG特效場面，同樣也運用這套系統。

金秉祐為捕捉大量素材，讓節奏更緊湊，拍攝時習慣使用3台攝影機，其中1台專門捕捉演員臉部特寫，甚至讓李善均在狹小隧道中逃亡時，持攝影機拍攝，他幽默說：「除了更添緊張感，也意外發現李善均能勝任攝影師的另一項才能。」

拍片逾15年，金秉祐永遠將觀眾的需求放在第一位，他認為所有故事的核心都是人物的感情，讓觀眾感同身受最重要：「只要掌握這個不變的原則，再搭配演員的精彩演出、工作人員各司其職，拍出成功的商業片絕非難事。」

金秉祐 小檔案 1980年生，漢陽大學電影系畢業。 作品： 2018年 《90分鐘末日倒數》

2013年 《恐怖攻擊直播》釜山影展亞洲明星獎（河正宇）

2008年 《Written》入選釜山影展「韓國電影的今日」單元／捷克卡羅維瓦利影展亞洲電影奈派克獎

2003年 《Anamorphic》入選韓國富川奇幻影展及國際數位電影影展 得獎紀錄： 2014年黃金攝影獎新人導演獎

2013年青龍電影獎新人導演獎、釜日電影節新人導演獎及最佳劇本獎、釜山電影評論家協會新人導演獎



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