「明明當男主角卻沒機會感謝」尹施允讓人流淚的得獎感言

文／薇琪吳
【SBS演技大賞】尹施允讓人流淚的得獎感言
這次尹施允的得獎感言太感人了，
看他忍不住落淚，我也覺得想哭了。
▲李宥英獲得SBS演技大賞最佳女新人，尹施允台下眼眶濕。（圖／翻攝自SBS）
《致親愛的法官大人》女主角李宥英，
奪得最佳女子新人獎的時候，
身為男主角的尹施允坐在台下，
不知道為什麼一臉快要哭出來，
比得獎者本人還要激動，引起了大家的關注。
後來尹施允奪得了優秀演技獎，
在得獎感言裡說了非常感動的理由：
「剛才宥英得新人獎時，
我忍不住紅了眼眶的理由是：
我在《麵包王金卓求》結束後，
時隔8年才有機會再出席頒獎典禮。
這期間演了很多作品，
遇到很多出色的演員、演出者、編劇們，
明明當了男主角，卻一次也沒有機會感謝他們。
▲尹施允在SBS演技大賞讓人流淚的得獎感言。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）
嗯…是的，我真是個慚愧的演員啊…
所以剛才宥英拿獎，瞬間覺得真是太好了。
第一次讀台本時，被大家的精湛演技嚇到了，
我該怎麼辦啊，還要一人分飾兩角呢。
有很多像這樣擔心的記憶。
像我這樣自尊不足、沒有自信的演員，
多虧信賴我的同僚演員、編劇和工作人員的關愛，
讓原本沒有自信的我有機會站在這裡。
很抱歉的是，每每都為收視率不高而擔憂，
辛苦一整年的工作人員們默默付出。
我會努力做一個不再只是抱歉，
而是令人值得信任的好演員，謝謝大家。」
▲梁世宗獲得SBS演技大賞月火劇優秀演技獎光速致詞。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）
另外，連續兩年在SBS得獎的梁世宗，
今年的得獎感言也快把我笑死！
頒獎典禮不是拿來告白的地方啊哈哈哈哈！
得獎感言：
「剛才申東燁前輩問我，
去年得獎感言有沒有忘記說的，我回答沒有。
但剛剛突然想起來有一個人：健宇哥。
感謝你在拍攝期間及日常生活中，
總是給我建言和鼓勵，
我一個人是沒辦法走到這裡的。
健宇哥謝謝你，很謝謝你很愛你。
希望我們做一輩子好朋友。
謝謝大家，新年快樂！」
梁世宗去年得SBS最佳新人獎時，
因為太緊張，得獎感言只說了23秒。
今年由他當最佳新人獎的頒獎人，
竟然還拿出來自嘲：
「一年前我得新人獎的時候，真的太緊張了。
希望今年的得獎者能夠不後悔地，
沉穩地把得獎感言好好說完。」
（你最沒資格講啦哈哈哈！）
▲梁世宗特別感謝金健宇。（圖／翻攝自IG／goodpeopleent）
註：
金健宇是梁世宗就讀韓藝綜大學同班同學，
兩個人現在是同一家經紀公司。
目前在隔壁棚MBC《壞刑警》中演大BOSS。
金健宇在採訪中有提到，
其實兩人在學校時不算很親，
但是他當兵時，世宗卻特別來看他，
所以兩個人現在很要好了。
還稱讚世宗不管是演技還是外貌，
在他們班上都是第一名。
（太會說話惹吧！）
薇琪吳
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