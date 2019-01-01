「明明當男主角卻沒機會感謝」尹施允讓人流淚的得獎感言

文／薇琪吳

【SBS演技大賞】尹施允讓人流淚的得獎感言



這次尹施允的得獎感言太感人了，

看他忍不住落淚，我也覺得想哭了。

▲李宥英獲得SBS演技大賞最佳女新人，尹施允台下眼眶濕。（圖／翻攝自SBS）



《致親愛的法官大人》女主角李宥英，

奪得最佳女子新人獎的時候，

身為男主角的尹施允坐在台下，

不知道為什麼一臉快要哭出來，

比得獎者本人還要激動，引起了大家的關注。



後來尹施允奪得了優秀演技獎，

在得獎感言裡說了非常感動的理由：

「剛才宥英得新人獎時，

我忍不住紅了眼眶的理由是：

我在《麵包王金卓求》結束後，

時隔8年才有機會再出席頒獎典禮。



這期間演了很多作品，

遇到很多出色的演員、演出者、編劇們，

明明當了男主角，卻一次也沒有機會感謝他們。

▲尹施允在SBS演技大賞讓人流淚的得獎感言。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）



嗯…是的，我真是個慚愧的演員啊…

所以剛才宥英拿獎，瞬間覺得真是太好了。



第一次讀台本時，被大家的精湛演技嚇到了，

我該怎麼辦啊，還要一人分飾兩角呢。

有很多像這樣擔心的記憶。



像我這樣自尊不足、沒有自信的演員，

多虧信賴我的同僚演員、編劇和工作人員的關愛，

讓原本沒有自信的我有機會站在這裡。



很抱歉的是，每每都為收視率不高而擔憂，

辛苦一整年的工作人員們默默付出。



我會努力做一個不再只是抱歉，

而是令人值得信任的好演員，謝謝大家。」

▲梁世宗獲得SBS演技大賞月火劇優秀演技獎光速致詞。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

另外，連續兩年在SBS得獎的梁世宗，

今年的得獎感言也快把我笑死！

頒獎典禮不是拿來告白的地方啊哈哈哈哈！



得獎感言：

「剛才申東燁前輩問我，

去年得獎感言有沒有忘記說的，我回答沒有。

但剛剛突然想起來有一個人：健宇哥。



感謝你在拍攝期間及日常生活中，

總是給我建言和鼓勵，

我一個人是沒辦法走到這裡的。



健宇哥謝謝你，很謝謝你很愛你。

希望我們做一輩子好朋友。



謝謝大家，新年快樂！」



梁世宗去年得SBS最佳新人獎時，

因為太緊張，得獎感言只說了23秒。



今年由他當最佳新人獎的頒獎人，

竟然還拿出來自嘲：

「一年前我得新人獎的時候，真的太緊張了。

希望今年的得獎者能夠不後悔地，

沉穩地把得獎感言好好說完。」

（你最沒資格講啦哈哈哈！）

▲梁世宗特別感謝金健宇。（圖／翻攝自IG／goodpeopleent）



註：

金健宇是梁世宗就讀韓藝綜大學同班同學，

兩個人現在是同一家經紀公司。

目前在隔壁棚MBC《壞刑警》中演大BOSS。



金健宇在採訪中有提到，

其實兩人在學校時不算很親，

但是他當兵時，世宗卻特別來看他，

所以兩個人現在很要好了。



還稱讚世宗不管是演技還是外貌，

在他們班上都是第一名。

（太會說話惹吧！）

薇琪吳

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