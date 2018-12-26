李連杰2愛女曝光！　「高顏值+大長腿」神基因網暴動

▲李連杰為國際武打巨星。（圖／《霍元甲》劇照）



記者許皓婷／綜合報導

「功夫皇帝」李連杰出道多年，創造出無數經典電影作品，尤其以《黃飛鴻》系列走紅全球，奠定國際武打巨星地位。他在1999年和「亞洲小姐」冠軍利智結婚後，生下女兒Jane、 Jada，相當保護家人的他，也罕見地在聖誕節曬出父女3人合照，2個女兒的高顏值也引起熱烈討論。

▲李連杰拍過多部知名功夫電影。（圖／翻攝自IG／李連杰）



李連杰近年投身慈善活動、潛心修佛，一向相當保護家人的他，25日罕見地在IG上PO出父女合照，畫面中，他開心地站在兩個女兒中間露出燦笑。只見Jane、Jada轉眼間已經長得亭亭玉立，兩人都留著一頭長髮，穿著打扮成熟，身材相當高窕，踩著高跟鞋，身高更已經略微超過爸爸。

▲李連杰和兩個女兒。（圖／翻攝自IG／李連杰）



迪士尼真人版電影《花木蘭》11月底剛殺青，由劉亦菲主演，卡司除了甄子丹、鞏俐等大咖加入外，李連杰也出演「皇帝」一角，不過他在受訪時透露，原本並不打算接演，是因為女兒向他開口，更要求「你能不能為我們拍這個電影？」他表示這是自己第一次聽到女兒提出這樣的要求，因此也毫不猶豫地答應了，流露出寵愛女兒的一面。

▲李連杰聽女兒的話，才接演《花木蘭》。（圖／《花木蘭》劇照、翻攝自微博／李連杰）