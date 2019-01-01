記者吳孟庭／綜合報導

2019新年第一天被爆出EXO的KAI（本名金鍾仁）與BLACKPINK的JENNIE熱戀中，雖然雙方經紀公司還沒給答案，但粉絲似乎早就知情，網路已流傳不少兩人互動影片，尤其就在2周前剛好同台音樂節目，男方撞見JENNIE與同公司MINO對視，被抓包直盯女方似乎十分在意。

▲JENNIE經過KAI身邊站到MINO身旁。（圖／翻攝自YouTube／Kim Jero）

事發就在2018年12月15日的MBC直播音樂節目《音樂中心（Music Core）》，EXO正以新歌《LOVE SHOT》回歸，遇上正在打歌期的JENNIE，在最後宣布誰是本周冠軍時，WINNER的MINO（宋旻浩）與JENNIE都列為候補，最後由MINO獲勝。

JENNIE與MINO本來分站主持人兩邊，無巧不巧KAI就站在MINO後面，在宣布得獎者後，JENNIE從主持人後方繞到MINO旁邊恭喜，剛好經過緋聞男友，當時就有粉絲發現並剪成影片，指出JENNIE與MINO互相打招呼時，KAI雖然假裝隨著音樂舞動，顯得毫不在意，但眼神卻默默直盯著女方，粉絲還開玩笑寫下「不要再看囉」。

▲網友抓包KAI不斷盯著JENNIE。（圖／翻攝自YouTube／Kim Jero）

不僅如此，當MINO唱到副歌「아낙네」轉頭回去和JENNIE對看，這時候KAI的視線就直盯著女方的方向，尤其「아낙네」的韓文意思是韓國早期用來稱呼婦女、女人，等於是高唱著「我的女人」，現在重新回看電視台釋出的影片，頗有趣味。

▲網友開玩笑要KAI不要再看囉。（圖／翻攝自YouTube／Kim Jero）

不曉得粉絲是早已知情，還是希望他倆湊成一對，更列出11點「站CP理由」，包含兩人本名都姓金，KAI在1月14日生、JENNIE是1月16日，連星座都一樣是魔羯，兩人的暱稱都叫「Nini」，都十分愛狗，甚至連他們同時間上傳巴黎鐵塔照片都抓包，也說兩人都愛踩著鞋子後跟走路十分有默契，該影片2周前就上傳，被網友大誇根本神預測。

▲撞見JENNIE與MINO對視！KAI被抓包裝鎮定「死盯女方」。（圖／翻攝自YouTube／MBCkpop）

另外，KAI跟JENNIE則是被韓國第一狗仔媒體《Dispatch》爆出戀愛，該媒體每年1月1日都會公開演藝圈戀愛明星，鐵證讓被爆料的對象幾乎都承認，包含Rain與金泰希、JYJ俊秀與EXID哈妮等，但目前KAI與JENNIE所屬經紀公司尚未給出回應。

▼網友2周前就抓包KAI與JENNIE互動。（影片來源：YouTube Kim Jero，如遭刪除敬請見諒。）