ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安那露小蠻腰《學貓叫》　黑人「裝熟」：看過3歲的她

記者林彥君／台北報導

臺北最High新年城-2019跨年晚會今（31日）在台北市政府前廣場舉行，18歲的「怪物新人」安那身穿大紅外套，內搭小可愛露出小蠻腰登場，主持人黑人透露，在後台看到安那覺得很親切，他過去看過安那幼童時期，笑說：「她3歲時，我看她在家跑來跑去！我沒裝熟！」

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。（圖／記者李毓康攝）

▲臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。

安那首先以Solo舞蹈登台，接連演唱《蛤？》、《踮腳尖》、《學貓叫》、《Party Crasher》等歌曲的組曲和新歌《Ange Anna》，她將《學貓叫》改編，唱出慵懶曲風，還不時對台下甜笑，緊接著又唱又跳，展現強大舞台魅力，安那親切和現場每個角度的粉絲打招呼，「是不是大家都很興奮呢？因為今天很冷，是不是大家沒有力氣跟著一起嗨？」現場粉絲尖叫回應，讓她開心的說：「大家很熱情耶！」

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。（圖／記者李毓康攝）

▲▼臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。（圖／記者李毓康攝）

跨年晚會由天心、黑人和海裕芬主持，卡司有韓國女團EXID及雙倒數壓軸嘉賓張惠妹、頑童MJ116，安那、吳思賢、謝和弦、鼓鼓、蕭秉治（廷廷）和MC耀宗，「世界百大女DJ」DJCookie跨界混搭國際鋼琴大師陳瑞斌，虛擬實境「柯P」和熊讚輪番演出。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。（圖／記者李毓康攝）

▲▼臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。（圖／記者李毓康攝）

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

推薦閱讀

蔡依林首唱《怪美的》獻跨年！雷鬼辮子頭+改良旗袍「炸出豐滿上圍」

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！　TWICE熱舞跳一半「放送事故」網怒了

謝和弦跨年暖問「淋雨很久嗎」下一秒⋯水往頭上澆Man炸

五月天阿信點歌「翻牌再傻眼」　尷尬笑：又要魔鏡歌詞網！

在視帝面前熱舞！孝琳轉身渾圓屁股全露　觀眾傻眼罵翻

台北跨年打電競開場被轟翻！　主辦單位華視回應了

張惠妹跨年雨中踩10cm跟鞋飆高音　《彩虹》萬人燈海哭了

孟耿如唱到一半　給海報的工作人員脫下口罩⋯是黃子佼

吳謹言穿超短皮裙熱舞！　跟許凱合唱「從頭到尾牽手」甜炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡依林首唱《怪美的》獻跨年！雷鬼辮子頭+改良旗袍「炸出豐滿上圍」

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！　TWICE熱舞跳一半「放送事故」網怒了

謝和弦跨年暖問「淋雨很久嗎」下一秒⋯水往頭上澆Man炸

五月天阿信點歌「翻牌再傻眼」　尷尬笑：又要魔鏡歌詞網！

在視帝面前熱舞！孝琳轉身渾圓屁股全露　觀眾傻眼罵翻

台北跨年打電競開場被轟翻！　主辦單位華視回應了

張惠妹跨年雨中踩10cm跟鞋飆高音　《彩虹》萬人燈海哭了

孟耿如唱到一半　給海報的工作人員脫下口罩⋯是黃子佼

吳謹言穿超短皮裙熱舞！　跟許凱合唱「從頭到尾牽手」甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黑人, 安那

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專業修音響！HEBE跨年《寂寞寂寞就好》真唱洗耳朵　網推爆：收音再差擋不住CD音質
  2. 林志玲彈鋼琴、跳現代舞！「仙女下凡」網驚呆：美到窒息
  3. 起光與耀燮感情超好！黃子佼曝後台「兩人互動超有愛」
  4. TFBOYS王源跨年唱一半「左眼被蟲咬」堅持唱完！網跪了：心理素質強
  5. 昆凌跨年搶看「神級天團」！　周杰倫陪妻追星…台下狂歡畫面曝光
  6. 蔡依林首唱《怪美的》獻跨年！雷鬼辮子頭+改良旗袍「炸出豐滿上圍」
  7. 快訊／吳蕚洋花蓮開嗓！合體李麗芬唱《愛江山更愛美人》　網讚：年度經典
  8. 張惠妹跨年雨中踩10cm跟鞋飆高音　《彩虹》萬人燈海哭了
  9. 在視帝面前熱舞！孝琳轉身渾圓屁股全露　觀眾傻眼罵翻
  10. 五月天阿信點歌「翻牌再傻眼」　尷尬笑：又要魔鏡歌詞網！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366