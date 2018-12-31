安那露小蠻腰《學貓叫》　黑人「裝熟」：看過3歲的她

記者林彥君／台北報導



臺北最High新年城-2019跨年晚會今（31日）在台北市政府前廣場舉行，18歲的「怪物新人」安那身穿大紅外套，內搭小可愛露出小蠻腰登場，主持人黑人透露，在後台看到安那覺得很親切，他過去看過安那幼童時期，笑說：「她3歲時，我看她在家跑來跑去！我沒裝熟！」

▲臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。

安那首先以Solo舞蹈登台，接連演唱《蛤？》、《踮腳尖》、《學貓叫》、《Party Crasher》等歌曲的組曲和新歌《Ange Anna》，她將《學貓叫》改編，唱出慵懶曲風，還不時對台下甜笑，緊接著又唱又跳，展現強大舞台魅力，安那親切和現場每個角度的粉絲打招呼，「是不是大家都很興奮呢？因為今天很冷，是不是大家沒有力氣跟著一起嗨？」現場粉絲尖叫回應，讓她開心的說：「大家很熱情耶！」

▲▼臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。

跨年晚會由天心、黑人和海裕芬主持，卡司有韓國女團EXID及雙倒數壓軸嘉賓張惠妹、頑童MJ116，安那、吳思賢、謝和弦、鼓鼓、蕭秉治（廷廷）和MC耀宗，「世界百大女DJ」DJCookie跨界混搭國際鋼琴大師陳瑞斌，虛擬實境「柯P」和熊讚輪番演出。

▲▼臺北最High新年城- 2019跨年晚會,安那。