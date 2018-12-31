王力宏倒數1天免費開唱！　冒雨快閃大安森林公園引騷動

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王王力宏將於1月1日舉行《福利秀》演唱會，31日晚間冒著15度低溫，出現在大安森林公園露天音樂台彩排，這是他睽違20年再度回到該場地開唱，感性說：「剛在現場偷偷排練soundcheck了一下，這場地好多故事和回憶。」王力宏戴著毛帽、毛衣現身彩排，引起公園週邊遊客轟動，有些粉絲預期歌王會前來彩排，從早上就在音樂台邊守候。





▲王力宏在大安森林公園彩排 。（圖／宏聲音樂）



王力宏為回饋粉絲，七年前特別首創《福利秀》（Free Show），自掏腰包在每年1月1日、不同城市，隨機舉辦元旦演唱會。今年他在社群軟體po出20年前《繞著力宏轉》演唱會九官格照片，就讓耳尖粉絲聞風而至，猜測到2019《福利秀》花落台北大安森林公園。他表示，《福利秀》走一個快閃概念，完全免費，忠於音樂本質，沒有華麗的舞台特效，只有音樂和與歌迷的互動，選歌很free，不見得是主打歌，首首有機會，他注重跟粉絲互動，也可能會接受點歌，對鐵粉是特好的福利。



據悉，他20年前推出《公轉自轉》專輯，當時在此舉辦《繞著力宏轉》演唱會，造成萬人空巷，隨後就得了第10屆金曲獎「最佳男演唱人」和「最佳專輯製作人」獎，一舉得雙，大安森林公園也成為王力宏的「福地」，如今倒數24小時，將重回寶地開唱，王力宏相當期待，今晚現場冷吱吱，但他心裡超溫暖，也呼籲粉絲做好保暖、預備雨具，並落實垃圾不落地，用音樂一起引爆大安森林公園。