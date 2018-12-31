紅白跨年／米津玄師唱2.4億神曲《Lemon》開全麥！　日網跪著噴淚：他說話了

▲米津玄師在德島演唱噴淚神曲《Lemon》。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本2018年度盛事《紅白歌唱大賽》31日登場，爆紅歌手米津玄師特地回到家鄉德島，連線演唱今年最熱神曲《Lemon》。他首次在電視直播中唱歌，並且開全麥飆嗓，立刻空降日本熱搜榜冠軍，全國觀眾更以朝聖心情直喊「哭啦！」

▲米津玄師首次在電視直播中唱歌。（圖／翻攝自推特）

米津玄師20歲被醫生患有高功能自閉症，值到近年音樂才華大放異彩，2018年初為日劇《Unnatural》創作主題歌《Lemon》，描述對逝去之人的懷念心情，歌詞呼應電視劇主題逼哭無數觀眾，打從發行至今，MV已經突破2.4億觀看次數，更是年度K歌榜冠軍。一向低調的他破例答應現身《紅白》，並選在家鄉德島現場連線，演唱地點是「大塚國際美術館」，大廳仿造義大利西斯汀教堂相當有名，現場並點上千個蠟燭，並在燭光舞台上開全麥演唱，氣氛還原MV「鎮魂之歌」的氛圍。

▲米津玄師在大塚美術館開唱，現場點千支燭光宛若聖堂。（圖／翻攝自推特）

▲米津玄師患有高功能自閉症，演唱完開口說話，再度掀起日網轟動。（圖／翻攝自推特）



除了開嗓飆歌，米津玄師唱完之後更和東京現場的主持人櫻井翔連線，難得開口說話。他一晚上不但獻聲還說話，讓日網驚嘆連連，粉絲輪番截圖「淚線崩壞」、「大地都為之震撼了」、「他居然說話了」、「已經像神一樣了。」此外，世界級舞者菅田小春也為歌曲表演獨舞，爆發力被狂讚「最完美組合。」

▲米津玄師舞台上演唱，菅田小春獨舞也相當搶眼。（圖／翻攝自推特）

▲米津玄師在大塚美術館開唱，現場點千支燭光宛若聖堂。（圖／翻攝自推特）