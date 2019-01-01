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90歲「國寶級人物」合唱陳昇！　凌晨1點倒數「下台生小孩」

記者盧薇淩／台北報導

陳昇第25個跨年「華人公寓」演唱會，31日舉行到第二場，一連演唱超過45首曲目，演出近6小時，演唱會尾聲，今年90歲的國寶文夏上台演唱《黃昏的故鄉》、《媽媽請你也保重》，他唱完第一首後，隨性帶著現場觀眾倒數，雖然已經是凌晨1點鐘，但每每陳昇演唱會總有自己的倒數步調，而現場觀眾也一樣氣氛熱絡，跟著喊：「5,4,3,2,1！」而文夏老婆文香後來被找上台，陳昇說：「你老公很嗨，體力充沛！」文香聽了搞笑下台說：「掰掰～～我要去生小孩了。」

▲▼文夏出席陳昇跨年演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲陳昇跟著文夏一起帶領現場觀眾倒數。（圖／記者張一中攝）

國寶文夏上場與陳昇逗趣對談，全場笑翻天，文夏演唱金曲《黃昏的故鄉》與《媽媽請妳也保重》，文夏上台後帶領全場觀眾倒數，接著接唱《歡聚歌》、《鼓聲若響》等熱門歌曲，讓現場嗨翻天，台上、台下飆唱熱舞，最後在安可掌聲中演唱30年前入行歌壇的的出道曲《擁擠的樂園》、《二十歲的眼淚》與《麗江的春天》，為第25年的跨年演唱會，寫下最美好的回憶。

▲▼陳昇跨年演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲文夏演唱2首歌曲。（圖／記者張一中攝）

一直以來和文夏就是忘年之交，陳昇說：「在大樹底下，我們都是小幼苗，自己變成樹的時候，就要擋風遮雨，如果旁邊有棵大樹，我就不用擋風遮雨了，就可以很安然地在他（文夏）旁邊，因為做大哥的都要擋子彈，子彈給他擋就好。」他也笑說昨天唱完，回家睡得跟死豬一樣，睡了8小時趕快起床，「再睡精神會太好，太嗨會累到大家，唱起來會沒完沒了，一直超時超時，所以起床就直奔游泳池去了」。

▲▼文夏出席陳昇跨年演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲文夏上台嗨唱。（圖／記者張一中攝）

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