紅白跨年／Perfume炫新科技「3D暴衝舞台」　逼1萬2千人站起來了！

▲Perfume舞台帶來最新科技，日網跪了。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本《紅白歌唱大賽》31日晚間7:15開始，藝人分成紅白兩隊對決，並由評審和電視機前觀眾投票決定勝負。節目下半場精彩度升級，電音女團Perfume在橫濱演唱會做現場連線，首度在電視機前展現最新科技，透過站在3D暴衝舞台演唱，畫面炫到日網當機！

▲Perfume在橫濱演唱會連線。（圖／翻攝自推特）

Perfume演唱《Future Pop》、《Electro World》串燒組曲，除了自身的機械舞技，舞台採用「Deep Learning」技術，大銀幕狂噴3D絢爛圖像，女團3成員宛若置身在3D幻境中，身型忽大忽小宛若漫畫。零違和的畫面讓橫濱1萬2千名觀眾看的癡狂，全場粉絲更因此站著飆歌。

▲Perfume舞蹈融合舞台最新科技，3D畫面快速切換又暴衝。（圖／翻攝自推特）

▲Perfume最新舞台讓人眼睛一亮，現場1萬2千粉絲激動到站起來。（圖／翻攝自推特）

3D畫面暴衝大螢幕的效果太震撼，網友推特熱搜「Perfume」飆破8萬，更造成女團官網當機。眾人輪番驚嘆「每次看到這個就覺得可以迎接新年了」、「根本就是未來的代名詞」、「表演依舊帥呆了」、「這是怎麼做出來的」、「其實這3人應該都是動畫吧！」

▲Perfume熱搜衝太快，官網當機。（圖／翻攝自推特）