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萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻

記者盧薇淩／台北報導

林宥嘉「idol」世界巡迴演唱會30日在台北小巨蛋舉行第二場，這兩天一連演出35首歌曲，但都沒唱到《天真有邪》，沒想到30日演唱會尾聲，唱完最後一首《蜉蝣》後，大批粉絲不願離去，不斷高喊安可，他笑說：「這樣對昨天粉絲不公平，那我們就一點點...對不起他們就好，真的不要貪心。」隨後他又加唱了《天真有邪》，全場觀眾尖叫。

▲▼林宥嘉演唱會台北小巨蛋。（圖／記者季相儒攝）

▲林宥嘉舉行第二場演唱會。（圖／記者季相儒攝）

林宥嘉說，「怕有人說『林宥嘉都是第2場比較好看』，沒有、沒有，你們以為我今天唱很好嗎？我今天唱得很爛，我昨天唱得超強的！」他講完後又改口：「沒有啦，我2天都唱得超強的。」隨後多給了第二場「一點點」粉絲福利，加碼演唱《天真有邪》，最後才搞笑對粉絲說：「下次見囉，掰掰！」

▲▼林宥嘉演唱會台北小巨蛋。（圖／記者季相儒攝）

▲林宥嘉下台後又重回台上。（圖／記者季相儒攝）

此外，在演唱《巨人的肩膀》之前，現場突然播放了一個年輕女生數著數字的聲音，原來那是宥嘉的小孩酷比出生時，護士為了讓父母確認嬰兒健康健全，數著小嬰兒手腳指頭的聲音，呼應這首用來歌頌每個人身邊偉大又平凡的idol英雄——父母。在演唱送給歌迷的歌曲《船》之前，林宥嘉問觀眾們有沒有手機，並打趣地說：「你們知道手機有個功能是手電筒嗎？好，就這樣，我沒有要幹嘛喔！只是擔心你們不知道而已。」於是現場1萬1千名觀眾同時將手機點亮，整個小巨蛋化作一片星海。

▲▼林宥嘉演唱會台北小巨蛋。（圖／記者季相儒攝）

▲林宥嘉送給第二場粉絲「一點點」福利。（圖／記者季相儒攝）

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